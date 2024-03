Un pack 3 outils avec Hyundai

Plutôt que de commander vos outils un à un, des packs permettent de recevoir tout ce qui est nécessaire pour satisfaire les tâches les plus courantes. Avec l'ensemble de trois outils sans fil de la marque Hyundai, vous pourrez percer, scier et meuler. Autant dire qu'aucun matériau ne vous résistera. Mais il y a encore d'autres petites choses à savoir.

Où trouver le pack à 3 outils 18V de Hyundai ?

Le meilleur endroit pour trouver cet ensemble très simple est Cdiscount, où le set de bricolage s'affiche actuellement à 109,99 €. Son rapport qualité-prix se rehausse aussi grâce à une offre supplémentaire : en entrant le code promo 10PCD50, vous profiterez de 10 % de remise.

Le site français vous assure la livraison gratuite de ces équipements. Il peut aussi vous débarrasser de précédents produits afin de vous faire gagner de la place. Enfin, si nécessaire, Cdiscount vous propose des extensions de garantie à partir de 6,99 €.

Les 3 appareils constituant le pack de bricolage de Hyundai

L'ensemble comporte trois appareils électroportatifs sans fil : une perceuse, une meuleuse et une scie sauteuse. Fonctionnant sur batterie, ils sont tous les trois dotés d'une tension de 18 V.

Le pack comprend aussi deux batteries de 1,5 Ah et leur chargeur, l'objectif étant de répondre à des usages prolongés. Vous pouvez toujours utiliser une batterie pendant que l'autre recharge.

La meuleuse dispose d'un carter de protection et d'une poignée amovible pour une utilisation plus sûre et confortable. La perceuse affiche un couple de 40 Nm, convenant sans difficulté à tous les matériaux tendres. La scie sauteuse présente une vitesse de 2 400 tours/minute, promettant une coupe rapide (y compris en courbe).

À retenir de cet ensemble d'outils 18 V Hyundai :

Il est livré avec deux batteries.

Il conviendra aux tâches de bricolage les plus courantes.

La conception sans fil garantit une utilisation plus libre.

Allez plus loin avec un outil Hyundai supplémentaire

Avant de commander, mentionnons une option également disponible chez Cdiscount : le pack ajoutant une ponceuse de 125 mm.

Avec quatre outils, cette formule permet d'aller encore plus loin. Elle sera particulièrement utile aux personnes travaillant régulièrement le bois ou le métal.

Hyundai et Cdiscount pourraient rapidement changer vos habitudes de bricolage. Profitez aussi de votre passage sur le site marchand pour commander vos autres outils indispensables pendant les beaux jours, comme une tronçonneuse ou une tondeuse.