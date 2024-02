Une trottinette électrique Xiaomi à moins de 300 € chez Rue du Commerce

Ce bon plan est proposé par le site marchand français Rue du Commerce. Avec la fin des soldes, il réduit de 20 % le tarif sur la trottinette Mi Electric Scooter Lite Essential de la marque Xiaomi.

Nouvelle offre sur la mobilité urbaine électrique chez Rue du Commerce

Avec un prix en baisse de 20 %, la Mi Electric Essential passe d'un tarif de 349 € à 279 €, soit 70 € de réduction.

L'Essential est parfaite pour les situations occasionnelles et les petits trajets du quotidien. Son autonomie de 20 kilomètres conviendra à vos trajets entre les quartiers d'une grande ville. Pensez-y pour partir faire une course ou voir des amis.

Durant vos déplacements, vous pouvez compter sur son écran LED pour vous fournir toutes les informations importantes, comme la vitesse ou le niveau de charge restant.

Ses roues de 8,5" favorisent la réactivité et la manœuvrabilité, vous laissant garder le contrôle en toutes circonstances. Elle ajoute un système de freinage E-ABS et un frein à disque, une solution adaptée à ce gabarit.

L'Electric Essential est pliable. En quelques secondes, elle est prête à vous suivre dans le métro, dans le bus ou dans le train. Elle simplifie aussi son rangement dans le coffre de votre auto entre deux utilisations.

La Trottinette électrique iScooter i9max : l'alternative pour des trajets plus longs

Avec une autonomie de 30 à 40 km, cette trottinette est idéale pour vos trajets quotidiens. Oubliez les embouteillages et les problèmes de transports en commun en optant pour ce modèle de la marque iScooter. Sa vitesse maximale atteint les 30 km/h et elle est équipée de pneus 10" favorisant l'absorption des chocs avant et arrière.

Toutes les informations importantes concernant vos trajets sont indiquées sur son écran LED et sur l'application fournie avec la trottinette. Pratique et légère, elle est pliable en trois secondes, vous n'avez plus qu'à la ranger !

Autres avantages Rue du Commerce

C'est aussi l'occasion de découvrir les autres avantages à commander sur ce site français. Avec son pack Revente, obtenez un bon d'achat en échange d'articles que vous n'utilisez plus et utilisez-le pour réduire le montant de votre facture.

Vous pouvez aussi régler en plusieurs fois. Dans le cas de cette trottinette, comptez sur trois paiements de 93,00 €. N'oubliez pas que l'achat d'un tel engin est éligible à des aides gouvernementales, selon votre situation.

Grâce à la trottinette Mi Electric Essential de Xiaomi à - 20 %, gagnez du temps pour tous vos déplacements quotidiens ! Pour toutes informations supplémentaires, rendez-vous sur le site Rue du Commerce.