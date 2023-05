Notre sélection des valises en promo pour votre prochain voyage

Dans les prochaines semaines et pendant les vacances d'été, vous aurez l'occasion de partir partout en France et à l'étranger.

La taille n'est qu'un seul critère dans le choix d'une valise. Il faut aussi tenir compte d'autres éléments, comme la résistance au choc, le système de fermeture ou le type de traction et de roulettes. Pas de panique : nous détaillons ce qu'il faut savoir et vous présentons quelques valeurs sûres.

La valise, l'accessoire indispensable à un week-end réussi

En plus de la valise vendue seule, vous rencontrerez des valises cédées par ensembles : vous disposerez alors de plusieurs modèles de différentes tailles. Ces packs sont étudiés pour leur polyvalence. Non seulement ils vous permettent de choisir le modèle adapté à vos besoins du moment tout en anticipant vos futurs trajets. Mais en plus, vous pourrez partager vos valises supplémentaires avec vos proches. Vos enfants vous accompagnent ? Confiez-leur une petite valise et séparez les affaires de chacun.

La serrure à code reste la solution la plus fréquemment envisagée. Même en cas d'oubli des 3 ou 4 chiffres, il vous sera facile d'essayer différentes combinaisons. Cela dit, vous pourriez préférer des modèles à clé. Vous pourrez également prévoir votre propre cadenas.

Veillez à préférer une valise dont la canne dispose de plusieurs hauteurs. Cela leur permet de s'adapter à des personnes de différentes tailles et à différentes situations.

Achetez votre nouvelle valise maintenant

Notre sélection de 3 valises pour vos prochains déplacements

La valise Abs Jeex 65 cm à 79,99 € au lieu de 139,99 € : cette valise sera parfaite pour les départs d'une semaine environ. Utilisable en cabine et en soute, elle offre un espace intérieur bien optimisé. Elle comprend notamment une doublure zippée et des sangles de maintien. Son système trolley présente deux hauteurs différentes et s'adapte à divers profils de personnes. Elle comprend aussi une fermeture à 3 chiffres.

Le set de 3 valises David Jones Abs à 110,00 € au lieu de 330,00 € : chaque valise dispose de 4 roulettes multidirectionnelles et d'une serrure à code. À l'intérieur, vous découvrirez un revêtement textile avec cloison zippée et une sangle de maintien. L'ensemble se veut très résistant, notamment grâce à ses picots de protection.

Le set de 4 valises Pucci à 151,99 € au lieu de 239,00 € : avec son vanity en plus, ce pack est encore plus polyvalent. L'ensemble Pucci repose sur des valises en plastique rigide. Extrêmement résistantes aux chocs, elles affichent une grande durée de vie. En plus des poignées latérales, elles disposent de manches télescopiques plus confortables et de serrures à code.

D'autres accessoires sont indispensables au moment de partir en vacances. Dès maintenant, assurez-vous de ne rien oublier pour vos prochains week-ends et vos futures vacances. Sacs de sport pour vos activités, trousses de toilette, étiquettes à bagages, chargeurs pour votre smartphone... Les éléments à prévoir sont nombreux pour voyager avec l'esprit serein.