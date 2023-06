Verisure : les packs protection à -50 % jusqu’au 6 août 2023

Pour ce faire, vous pouvez choisir Verisure. L'enseigne propose en ce moment une remise de 50 % sur l'ensemble de ses packs protection.

Numéro 1 des services de protection en France, Verisure propose des formules très variées afin de proposer des solutions sur mesure aux professionnels et aux particuliers. Si vous n'avez pas encore de système d'alarme, ou souhaitez remplacer le vôtre, vous apprécierez la promotion du moment sur les packs protection. Une remise de 50 % est disponible sur le montant HT du matériel des Packs Protection (à partir de 149 € HT). Cette opération promotionnelle est disponible jusqu'au dimanche 6 août 2023 inclus et vous permettra de vous protéger à moindres frais.

Quels sont les avantages d'un système d'alarme ?

Chaque année en France, près de 180 000 cambriolages sont commis. Chacun peut en être victime, mais il y a des solutions pour se protéger, à commencer par l'installation d'un système d'alarme. Il vous permettra d'avoir l'esprit bien plus libre quand vous quittez votre logement, et cela, peu importe la durée, que ce soit pour partir au travail ou en vacances vous vous sentirez en sécurité. Cet équipement est aussi efficace lorsque vous êtes chez vous, en particulier si vous vivez dans une maison avec étage et qu'il est impossible de tout entendre. Dans le cas où vous feriez installer des caméras, vous aurez par ailleurs la possibilité de surveiller ce qui se passe chez vous, même à distance. Notez aussi que certaines compagnies proposent des remises sur les contrats d'assurance pour les logements équipés d'un système d'alarme.

Les packs protection disponibles chez Verisure sont complets et variés. Que vous souhaitiez équiper une maison ou un appartement, une résidence principale ou secondaire, et même votre lieu de travail, il y aura forcément l'offre adaptée à vos besoins. La souscription est très rapide et se fait en 3 étapes seulement :

- Demande de devis en ligne ;

- Diagnostic avec un expert en sécurité ;

- Installation du système d'alarme en 48 heures.

Une fois installé, le système est connecté à la télésurveillance 24h/24 qui agit en moins de 10 secondes en cas d'urgence. En ce qui concerne les équipements, vous aurez de nombreuses possibilités entre :

- La centrale d'alarme ;

- La caméra intérieure ;

- Le brouillard anti-cambriolage ;

- Le détecteur de mouvements ;

- La caméra extérieure Arlo ;

- La plaque dissuasive ;

- Le détecteur extérieur ;

- Le détecteur de chocs et d'ouverture.

Vous pouvez ainsi composer votre pack avec uniquement ce dont vous avez besoin, ce qui vous permettra d'être bien protégé et de vous absenter le cœur léger.

