Vidéoprojecteur : -30 % de réduction sur le PicoPix Micro 2TV Philips

Avec les soldes d'hiver, un nouveau bon plan réduit de 30 % le prix du PicoPix Micro 2 TV de la marque Philips. Désormais descendu sous les 300 €, il présente un rapport qualité-prix très intéressant.

PicoPix Micro 2TV PP360 : un projecteur full HD à petit prix à emmener avec soi

Pour une durée limitée, retrouvez le vidéoprojecteur PicoPix Micro 2 TV de Philips à - 30 %. Au lieu d'être à un prix de 399,99 €, il ne coûte plus que 279,99 €. Profitez-en pour remplacer votre TV !

Passons aux caractéristiques de ce vidéoprojecteur. Le PicoPix Micro T2V constitue la nouvelle génération de chez Philips, avec de nouvelles données et fonctionnalités. La marque le présente comme son vidéoprojecteur le plus compact : il mesure seulement 13,8 cm de large pour 11,05 cm de long. Cet appareil prend très peu de place, il est prêt à diffuser vos vidéos, films ou séries n'importe où.

Il est équipé de sa propre batterie, il fonctionne en parfaite autonomie pendant un maximum de 4 heures. Ceci renforce les possibilités d'usages nomades.

Une fois installé, il diffuse une image en full HD (1 080 p), vous assurant un rendu riche en détails jusqu'à 80". Sa lampe assure une très haute durée de vie (plus de 30 000 heures) et affiche un bon rapport de contraste de 600:1.

Compatible avec Android TV, le Micro 2TV se connecte avec des terminaux sans fil via le Bluetooth et le Wi-Fi. Vous êtes ensuite libre de diffuser tous vos contenus sans contrainte.

L'enseigne marchande ajoute 4 mois d'abonnement offerts à Deezer Premium ou Famille, au choix. Le paiement peut être effectué en une ou plusieurs fois, avec des mensualités démarrant à 31 €/mois.

Avec le programme Fnac 2nde Vie, débarrassez-vous de votre ancienne télévision par exemple, et obtenez un bon d'achat. Déduisez-le ensuite de votre facture pour payer toujours moins cher.

N'attendez pas plus longtemps pour profiter de cette nouvelle offre de Fnac. L'appareil ne vous a pas convaincu ? Restez sur le site marchand : beaucoup d'autres remises concernent les vidéoprojecteurs et les autres catégories de l'image et du son. Prenez le temps de les parcourir.