Voyage : Top 3 des meilleures tentes de toit pour partir en toute liberté

La solution de la tente de toit vous donne la possibilité de vous aventurer hors des routes pour explorer à votre rythme.

Véritable incitation au voyage, elle se décline aujourd'hui dans différentes tailles et différents types (rigides, pliantes ou hybrides). Laquelle choisir ? Pour quel niveau de confort ? Voici quelques informations à connaître sur ces équipements de voyage et une sélection de 3 tentes réputées pour leur qualité chez Norauto.

Les tentes de toit, une autre manière de voyager

Ce type d'équipements ne manque pas d'avantages. Fixées sur le toit de votre véhicule, les tentes de toit s'apparentent à une tente traditionnelle une fois montées. Elles sont dotées de leur propre coffre de toit. En plus de protéger la tente des intempéries, il fait économiser de la place dans le coffre de votre auto.

Si certaines tentes de toit comprennent une partie s'étalant au sol (avec un auvent intégré), la plupart des modèles s'en éloignent. Elles présentent un sol en dur, vous épargnant toute irrégularité. Cela vous apporte un plus grand confort tout en vous faisant profiter d'une vue magnifique sur les environs.

En général, ces espaces sont conçus pour 2 à 4 personnes. Il en existe plusieurs sortes. Les modèles rigides sont généralement plus onéreux, mais aussi plus confortables. À l'inverse, vous trouverez des modèles pliants, moins chers. Entre les deux, il existe finalement des tentes de toit hybrides, offrant un compromis entre le confort, le prix et la rapidité de montage.

Voir toutes les offres

Place maintenant à notre top 3 des meilleures tentes de toit. Parmi les meilleurs modèles de tentes de toit, nous avons trouvé :

La Maggiolina Airlander Autohome, l'option tout confort

Déclinée dans différents formats, cette tente peut recevoir jusqu'à 4 personnes. C'est une tente extrêmement confortable, avec un excellent niveau d'isolation contre le froid et la chaleur grâce à son double toit.

Elle ajoute un tissu indéchirable et aérodynamique ainsi que des propriétés hydrofuges et antisalissures. Son plus réside dans son ouverture et sa fermeture à manivelle : cela assure une mise en place et un rangement plus faciles. Elle utilise un système de fixation Autohome compatible avec la grande majorité des véhicules légers.

Les plus :

Confortable à tous points de vue ;

Le système de manivelle facile à mettre en place ;

Grande résistance à l'usure, aux déchirures, aux salissures...

Les moins :

Prix élevé.

Achetez la Maggiolina Airlander Autohome

La Big Willow Vickywood, entre légèreté et confort

La Vickywood fait partie des modèles pliants. Elle favorise un poids réduit, mais parvient à préserver le confort de ses occupants. La présence d'une moustiquaire en témoigne. Ses utilisateurs apprécieront le tissu en polycoton. Résistant aux déchirures, il régule l'humidité en absorbant l'eau présente à l'intérieur et en l'évacuant vers l'extérieur grâce au polyester.

Cette tente de toit protège contre les ponts thermiques grâce à des connexions métalliques. Le sol est doublé afin de créer des poches d'air, améliorant l'isolation thermique de l'habitacle. Pas question pour autant de renoncer à la vue sur l'extérieur. La grande fenêtre de toit permet d'en profiter pleinement.

La Vickywood est fournie avec un éclairage LED 12W.

Les plus :

Excellent confort pour un modèle pliant ;

Régule l'humidité ;

Avec éclairage fourni.

Les moins :

Un montage un peu plus fastidieux.

Achetez la Big WIllow Vickywood

La Coloumbus Autohome, une installation ultrarapide

Si le montage vous rebute, la Columbus vous en débarrasse presque totalement. Le principal avantage de cette tente de toit réside dans ses 2 vérins à gaz. Grâce à eux, il suffit d'ouvrir son espace de rangement et la tente se déplie automatiquement.

Ce modèle possède un tissu airtex remarquable par sa légèreté et ses propriétés. Imperméable, il régule la température et réduit son encombrement afin de préserver un maximum d'espace intérieur. La coque se charge de lui assurer un profil aérodynamique.

Les plus :

Montage extrêmement simple et rapide ;

Régulation de la température ;

Son profil aérodynamique.

Les moins :

Vue limitée sur l'extérieur

Achetez la Columbus Autohome

Ne vous arrêtez pas à ces quelques références. Si elles font partie des meilleures tentes de toit actuellement disponibles, Norauto a d'autres solutions à vous présenter. En plus de votre tente, pourquoi ne pas compléter votre équipement d'un auvent ? C'est une option complémentaire à retrouver sur le catalogue du site.