Weber Q1400 : L'incontournable barbecue électrique pour cet été

Les modèles de table ne manquent pas d'avantages. Plus faciles à installer que les traditionnels barbecues sur pied, ils peuvent être utilisés à l'intérieur face à une soudaine averse.

Encore faut-il trouver un modèle fiable et capable de répondre à vos besoins. Cette fois, nous vous présentons le Weber Q1400, un barbecue électrique de table signé d'une grande marque.

Le Weber Q1400, un barbecue électrique compact

L'appareil y est actuellement cédé à 452 €. Il s'accompagne d'une livraison gratuite, des retours offerts et d'une garantie légale. En d'autres termes, vous pourrez essayer votre nouveau barbecue en toute liberté.

Ce modèle est-il fait pour vous ? Il sera idéal si vous prévoyez des repas avec une petite famille ou quelques amis. En tant que modèle compact, il favorise un faible encombrement, vous laissant autant de place que possible sur votre table de jardin. Cela dit, sa surface de cuisson est tout de même de 43 x 32 cm : ce sera suffisant pour recevoir jusqu'à 6 personnes et un grand nombre d'aliments à la fois.

L'autre avantage du Weber Q1400 est sa robustesse. Sa cuve est réalisée dans de la fonte émaillée, un matériau réputé pour son endurance et sa résistance, mais aussi son excellente rétention de la chaleur. Avec les avantages de l'électricité, l'appareil dispose d'un variateur de puissance et la délivre de manière homogène. Par rapport aux traditionnels modèles au charbon, tous les aliments profitent de la même cuisson, y compris ceux situés en périphérie de la plaque.

Les aspects et accessoires pratiques du Q1400

En tant que barbecue électrique de table, ce modèle s'accompagne d'autres avantages. En plus de l'absence de fumée, il assure une cuisson plus diététique de vos aliments. Le couvercle favorise une montée en température encore plus homogène et autorise de nouveaux usages, comme la cuisson à l'étouffée. Comme dans un four, le Q1400 de Weber peut cuire par convection.

L'électricité facilite le nettoyage des différentes parties de l'appareil. Une fois le repas terminé, le nettoyage de la grille se veut facile. En dessous, un bac amovible collecte les graisses : en lui ajoutant un collecteur jetable en aluminium, vous pourrez vous en débarrasser d'un geste.

Ce barbecue est livré avec des accessoires le rendant encore plus pratique. Le plus important reste sa housse de protection. Grâce à elle, vous pourrez laisser l'appareil à l'extérieur entre deux utilisations, sans craindre pour sa durabilité. Un kit de nettoyage vous permettra de retirer toute trace de votre dernier repas et de préserver sa durée de vie.

Vous savez désormais ce qu'il faut retenir du barbecue électrique de Weber. Avec les avantages de Darty en plus, ce type d'appareils compacts est parfait à l'approche de l'été. Pourtant, le Q1400 est aussi utilisable à l'intérieur. Rien ne vous empêche de prolonger la période estivale et de poursuivre vos repas dans votre salon lorsque les températures redescendent.