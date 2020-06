La déferlante nationaliste se poursuit en Corse

Le scrutin, qui a mobilisé deux fois plus que sur le continent, appelait 47.500 électeurs dans 21 communes et faisait figure de test pour la large majorité de Gilles Simeoni qui se fracture depuis quelques mois en trois blocs : à sa gauche, le président indépendantiste de l'assemblée, Jean-Guy Talamoni (Corsica Libera) et à sa droite, le président de l'agence du développement économique corse, Jean-Christophe Angelini (PNC*).

"La fin d'une époque"

Ce dernier, vainqueur à Porto-Vecchio avec un score sans appel de près de 55% des voix, a éliminé le sortant, le DVD Georges Mela, sorti en difficulté du premier tour. La victoire de Jean-Christophe Angelini, 44 ans, a mis un terme à une domination de plus d'un siècle du clan Rocca-Serra, qui tenait la ville depuis plusieurs générations - dont Georges Mela était le successeur - et avait fait de cet ancien village gangréné...