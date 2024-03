Patrimoine : chasse au trésor en Occitanie

L'attente est longue ce mardi matin sur la place des halles, à Fronton (Haute-Garonne), malgré la fraîcheur du jour. Plusieurs personnes, sacs à la main ou caisses à leurs pieds, attendent sagement autour d'une camionnette bleu marine pétant. Piloté par Rémi, qui organise l'attente, cet engin sillonne depuis deux ans les villages d'Occitanie avec à son bord le commissaire-priseur Marc Labarbe. « Je me suis rendu compte que les personnes ont besoin qu'on aille à leur rencontre, commente ce professionnel domicilié à Montauban (Tarn-et-Garonne). En allant dans les villages, nous évitons les escroqueries. Les gens viennent partager des souvenirs ou une histoire de famille, c'est important... »

Les antiquaires du dimanche

Installé confortablement dans une salle aménagée et isolée à l'arrière de son « Expertibus », le commissaire-priseur propose des expertises gratuites et sans rendez-vous aux intéressés venus lui présenter un ou plusieurs objets, sans obligation de vendre par la suite. Depuis la crise sanitaire, les Français, et plus particulièrement les jeunes générations, se sont pris de passion pour la quête des petits trésors proposés par les antiquaires du dimanche dans les brocantes. A contrario, d'autres abritent déjà des pépites chez eux, parfois sans le savoir. « De plus en plus de communes voient l'utilité de l'Expertibus et me contactent pour venir une journée ; d'autres refusent car elles ne comprennent pas ce que je fais », témoigne Marc Labarbe, qui parcourt tout de même une douzaine de localités d'Occitanie chaque mois.

Dans cet environnement propice, il espère faire de belles trouvailles dans l'espoir d'animer la salle des ventes de son étude, en plus d'informer les propriétaires sur la valeur potentielle et surtout l'histoire d'un objet.

« Comme un enfant, il y a toujours cette excitation quand nous découvrons un bel objet. Lors de mon passage à Venerque [Haute-Garonne], par exemple, une dame est venue me présenter un joli petit vase Daum qui va se vendre à au moins 10 000 euros », raconte-t-il avec fierté. Dans son camion, Marc Labarbe dispose de tous les outils nécessaires pour une première expertise : loupe, balance, smartphone avec un logiciel qui recense toutes les ventes en France, mais surtout ses yeux. En tant que commissaire-priseur, son premier réflexe au contact d'un objet est de trouver une signature et de l'identifier.

Affaire conclue

Si son œil expérimenté ne suffit pas, il n'hésite pas parfois à contacter son fils, lui aussi commissaire-priseur mais en région parisienne. « Ça me fait penser à un Pierre-Joseph Redouté, mais il faut tout de même trouver une signature sinon ce sera compliqué », explique l'expert à un couple de retraités venu lui présenter une peinture mettant en scène plusieurs fleurs. « Vous n'êtes pas à la télévision, aujourd'hui ? » lui adresse le retraité au moment de quitter la petite pièce. « J'y pars tout à l'heure », lui répond Marc Labarbe. Pour certains, le nom et surtout le visage de ce dernier ne sont pas inconnus.

Depuis plusieurs années, le commissaire-priseur est l'un des piliers du programme télévisuel Affaire conclue, sur la chaîne France 2. La production du programme invite une personne lambda à venir présenter un objet de valeur expertisé par un commissaire-priseur durant l'émission avant de faire face à une poignée d'acheteurs professionnels qui se livrent à des enchères pour l'acquérir. « Il m'arrive d'envoyer régulièrement des personnes à l'émission rencontrées grâce à l'Expertibus si leur objet en vaut la peine, précise Marc Labarbe. Affaire conclue permet d'installer un certain climat de confiance entre moi et les visiteurs. La plupart des gens qui viennent me voir me connaissent grâce à l'émission. »

Fort de cette notoriété, l'expert voit passer entre ses mains un tas de propositions différentes : bijoux de famille, montres, vases, objets décoratifs, aquarelles, tableaux, pièces de monnaie, porcelaine, et même des sabres. « J'adore vos explications, elles sont très pointues, j'apprends beaucoup de choses quand je vous regarde », admet le propriétaire d'un tableau qu'il est venu soumettre à l'expertise de Marc Labarbe à Fronton. Devant le succès de son initiative, le professionnel prépare déjà le circuit de l'Expertibus pour le second semestre 2024, toujours en Occitanie.