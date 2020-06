A Nantes, Johanna Rolland maintient la barre à gauche

A Nantes, la maire socialiste sortante, Johanna Rolland, est arrivée en tête du premier tour avec 31,36% des voix. Derrière elle, au coude à coude, la candidate LR, Laurence Garnier, et l'écologiste Julie Laernoes, ont respectivement obtenu 19,94% et 19,58%. Des scores loin de leurs attentes. Valérie Oppelt, candidate LREM plafonne, elle, à 13%. La jeune Margot Medkour (8,95%), candidate citoyenne, soutenue par la France Insoumise, excluait, au soir du scrutin, toute alliance. Car c'est bien cette question qui mobilise l'entre deux tours. La droite nantaise se reconnait des points de convergence avec les propositions LREM, « mais pas sur toutes », insiste Laurence Garnier. Johanna Rolland appelle à un rassemblement de la gauche et des écologistes. Pour l'instant, Julie Laernoes (EELV), dissidente de l'actuelle équipe municipale, ne semblait pas l'entendre de cette oreille.

A Saint-Nazaire, le maire sortant David Samzun, privé de l'investiture du parti socialiste en raison d'une polémique à caractère sexuel au sein de l 'équipe municipale au printemps dernier, arrive en tête avec 39,25% des voix. La liste écologiste, emmenée par Pascale hameau, arrive en second position avec 17,67% des voix, devant la socialiste Gaëlle Benizé-Thual (13,53%). L'avenir dira si ces deux ex-colistières du maire décident de faire route commune.

A noter qu'à Angers, le maire sortant Christophe Béchu (LREM), tombeur de la gauche en 2014 après 37 ans de règne socialiste, est réélu au premier tour avec 57,8% des suffrages exprimés. « Un mouvement que l'on avait vu venir pendant la campagne », déclarait Christophe Béchu à l'issue du scrutin, se félicitant aussi que « 70 des 83 bureaux de vote l'ont placé en tête. » Une forme de légitimité à ses yeux, malgré un taux d'abstention élevé, de 65,75%.