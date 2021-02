Les quatre modalités du préfet Gonzales pour reconfiner Nice et les Alpes-Maritimes

Face à la propagation du Covid-19 dans le département, où le taux d'incidence est le plus élevé de France métropolitaine, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé lundi une série de mesures, dont un reconfinement partiel, une première au niveau local en métropole.

L'ensemble de ces mesures sont prises pour une période initiale de 15 jours, a précisé Bernard Gonzalez.

1. Reconfinement pour deux week-ends

Reconfinement pour les deux week-ends à venir, les deux derniers des vacances scolaires d'hiver, dans les communes du littoral du département, de Menton à Théoule-sur-Mer, où se concentre 90% de la population. Les déplacements y seront interdits depuis le vendredi soir à 18 heures jusqu'au lundi matin à 6 heures. Des sorties d'une heure maximum, dans un rayon de 5 km autour du domicile seront autorisées sur attestation pour des motifs dérogatoires (courses, médecin, sortie des animaux et promenades). Tous les commerces seront fermés, sauf dans le secteur alimentaire, les stations service, les garages ou les pharmacies.

Dans tout le département, le port du masque sera obligatoire dans toutes les zones à forte fréquentation. Et musique amplifiée et consommation d'alcool seront par ailleurs interdites sur la voie publique.

2. Durcissement dans les commerces

Dans l'ensemble du département, fermeture des commerces et des galeries marchandes de plus de 5.000 m2, sauf les commerces alimentaires et pharmacies. Les commerces fermés pourront avoir une activité de "click and collect" et faire des livraisons à domicile.

Les commerces de plus de 400 m2 restent ouverts mais la jauge est portée de 10 à 15 m2 par visiteur, et il est demandé aux exploitants de se doter d'un médiateur Covid et d'étendre leurs horaires d'ouverture le matin.

3. Contrôles renforcés aux frontières

Les contrôles aux frontières vont être renforcés. Des tests PCR aléatoires seront menés dans les aéroports de Nice et de Cannes pour des vols entiers.

4. Accélération des vaccins

La campagne vaccinale va être accélérée, avec la réception prochaine de 4.500 doses supplémentaires du vaccin Pfizer. Par ailleurs, la possibilité de se faire vacciner sera offerte aux personnes âgées de 50 à 64 ans et souffrant de comorbidités: dans cet objectif, de nombreuses doses du vaccin d'AstraZeneca doivent être envoyées dans les Alpes-Maritimes prochainement, a encore assuré M. Gonzalez.

Lire aussi : Reconfinements d'urgence pour Nice et le littoral des Alpes-Maritimes