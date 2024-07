De Team USA House à Station Afrique : le tour des clubs

C'est une tradition des Jeux contemporains : nombre de comités olympiques réservent des espaces de fête dans la ville hôte. À l'image du Club France, à la Grande Halle de la Villette dans le 19ᵉ arrondissement. Même si les JO ont lieu à domicile, le CNOSF a voulu prolonger le concept et a même vu très grand. Trop, au regard des 6 millions d'euros de déficit ? Les « hospitalités » ont du mal à partir, notamment en raison des initiatives parallèles des sponsors. Reste que, pour 5 euros maximum, le grand public aura un joli programme de 10 heures à 2 heures : la diffusion des épreuves sportives, des initiations, des célébrations de médaillés, des concerts...

À des années-lumière des tarifs pratiqués par la Team USA House au palais Brongniart ou la Team GB House au pavillon d'Armenonville, dont les prix d'entrée affichés sont respectivement de 325 et 180 euros, essentiellement destinés à une clientèle VIP ou d'entreprises. C'est aussi le cas de la Deutsches Haus au stade Jean-Bouin (240 euros), mais il est possible d'accéder à une fan zone pour 20 euros. L'Italie, elle, a réservé le prestigieux Pré Catelan pour sa Casa Italia rebaptisée Ensemble, mais elle ne sera pas ouverte au public. Tout comme le comité olympique chinois, qui aura son rond de serviette à l'hôtel Salomon de Rothschild.

Douze maisons au parc des Nations

L'ambiance au pub O'Sullivans by the Mill, non loin de Pigalle, où la Team Ireland House prendra ses quartiers (entrée à 25,50 euros), devrait être radicalement différente. Longtemps sponsorisée par une marque de bière, la TeamNL House a été tout autant réputée pour ses fêtes. Comme la France, la délégation néerlandaise sera installée à la Villette, rebaptisée parc des Nations pendant les Jeux. Dix autres comités y ont posé leurs tables, dont certains proposent des entrées gratuites (Brésil, Mongolie, Taïwan). En plein cœur du bois de Boulogne, la Maison du sport polonais est aussi ouverte à tous sur réservation. Ainsi que la Korea House à la Maison de la chimie. Ou la Maison du Danemark sur les Champs-Élysées. Payante (à partir de 20 euros), la Belgium House s'est également établie à deux pas de la « plus belle avenue du monde ».

Hors de Paris, la ville de L'Île-Saint-Denis et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique ont monté Station Afrique, non loin du Stade de France, une fan zone qui a tous les atours d'un club à ciel ouvert.