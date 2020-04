Cigarette électronique : Le Petit Vapoteur vous sensibilise et vous accompagne !

Le principe de la cigarette électronique

La cigarette électronique ou e-cigarette est un dispositif qui reproduit les effets du tabac sur le corps, grâce à la production de vapeur depuis un liquide aromatisé. L'intérêt de cet équipement est avant tout de vous permettre de faire évoluer votre consommation, vers des produits moins risqués pour votre santé. En effet les risques de maladies graves liées à la consommation de tabac sont importants sur le long terme. L'autre argument est de nature économique : alors que le prix du tabac ne cesse d'augmenter, la e-cigarette est moins chère et vous permettra dans de nombreux cas de diviser purement et simplement votre budget tabac ! En passant par ce produit de substitution, vous découvrirez en outre de nouveaux plaisirs grâce à différents types d'atomiseurs et en testant de nouveaux liquides.

Ainsi, Le Petit Vapoteur aura donc tendance à recommander l'emploi de la cigarette électronique dans un objectif de sevrage tabagique progressif. Spécialisée dans la vente de cigarette électronique, leur boutique en ligne s'attache à délivrer un service de qualité et propose à la vente une gamme complète de packs pour toutes les habitudes de consommation et tous les niveaux - ainsi, que vous soyez débutant ou expert dans l'utilisation de la cigarette électronique et des e-liquides, vous trouverez toujours un produit convenant à vos habitudes avec un taux de nicotine approprié.

Trouver le e-liquide qui vous correspond

Bien entendu, une cigarette électronique n'aurait pas grand intérêt sans l'introduction d'un e-liquide, permettant de reproduire toutes sortes d'arômes et la sensation bien connue de "hit" caractéristique de la cigarette. D'où l'importance pour le vapoteur d'être bien accompagné pour choisir son liquide dès le départ, de façon à obtenir l'expérience la plus qualitative possible. A l'heure actuelle, l'INPES estime qu'il existe plus de 7700 arômes différents, ce qui donne largement de quoi faire un choix raisonné !

Le Petit Vapoteur vous conseille et vous accompagne dans le choix de votre e-liquide, en fonction de vos habitudes de consommation. De cette façon, vous obtiendrez un dosage de nicotine adapté à vos besoins . Notez bien que c'est le taux de nicotine contenu dans votre e-liquide qui augmente vos chances d'arrêter de fumer, et contribue à réduire l'intensité de vos symptômes de sevrage. Vous devez donc choisir une boutique en ligne qui comprend et respecte vos choix ainsi que votre passif en tant que fumeur.

Quels sont les effets de la e-cigarette sur la santé ?

A l'heure actuelle, les risques associés à l'utilisation régulière et prolongée d'une e-cigarette font encore débat au sein de la sphère scientifique. Cependant, la plupart des experts s'accordent à dire que ses effets sont bien moins dangereux que ceux du tabac. Plusieurs études scientifiques indépendantes démontrent aujourd'hui que le vapotage est une activité 95% moins nocive que la cigarette. La fumée produite par la vapeur de la e-cigarette contient en effet moins de substances toxiques que le produit de la combustion d'une cigarette traditionnelle. En revanche, certains publics sensibles comme les plus jeunes et les femmes enceintes peuvent être sujets à des complications. Il est donc préférable dans un cas comme dans l'autre de cesser toute activité de vapotage.

Dans tous les cas, il semble que le vapotage demeure une réelle activité de soutien aux personnes en forte dépendance tabagique, et souhaitant diminuer progressivement leur consommation. D'après les chiffres établis par Santé Publique France entre 2014 et 2017, la part de fumeurs quotidiens chez les vapoteurs auraient fortement diminué - de 64,5% à 39,7%. Au contraire, la part des ex-fumeurs sur la même période n'a cessé d'augmenter, passant de 23,5% à 49,5%. On peut y voir la preuve de l'efficacité du vapotage dans le traitement de certaines addictions. En cas de tabagisme important, et avant de vous lancer dans le vapotage, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un médecin tabacologue, qui pourra éventuellement vous conseiller sur l'utilisation de la cigarette électronique.

Si vous vous sentez prêts à passer le cap et essayer la cigarette électronique, le succès de votre démarche dépend beaucoup du soin apporté à la sélection de votre matériel et de votre e-liquide. N'hésitez donc pas à faire vos recherches pour trouver ce qui vous correspond, en commençant par des sites en lignes qui font preuve d'une vraie démarche pédagogique.