CODE41 réinvente son chronographe avec la NB24 Stratom

Après l'ovni Mecascape et le grand spectacle horloger de la T360 Tourbillon, c'est au tour de la NB24 d'envahir la scène avec une nouvelle boite riche en surprises. Voyons un peu ce que ce nouveau chronographe a dans le ventre !

NB24 : un best seller pour CODE41

Tout premier chronographe de CODE41, la NB24 portait une sacrée responsabilité sur ses aiguilles. Et pourtant, quelques semaines à peine avant la sortie, l'équipe ne parvenait pas à lui trouver un nom ! Une situation sauvée in extremis par la visite de Nigel Bailly, jeune pilote paraplégique, qui venait d'être sélectionné pour participer aux 24h du Mans. Ni une ni deux, c'est en cet honneur que la montre fut baptisée de ses initiales, le 24 étant une référence à la fameuse course automobile. La NB24 était désormais prête à conquérir le monde.

Avec ses matériaux haut de gamme et son mouvement manufacture customisé, elle avait déjà toutes les cartes en main. Mais c'est en basculant la masse périphérique oscillante côté cadran que CODE41 a rendu son chronographe vraiment spécial. Extrêmement rare, cette caractéristique témoigne d'une maîtrise technique et d'une audace formelle hors du commun. L'effet wow est garanti : même les plus aguerris des passionnés de haute horlogerie en témoignent. Résultat, la NB24 se vend à 1380 unités lors de sa première édition en 2021.

NB24 & Stratom : le duo de choc

Pour le troisième tour de piste de son chrono, CODE41 a mis les bouchées doubles : nouvelle couleur mais surtout nouveau boîtier : la NB24 Stratom a tout d'un modèle inédit. Avec ses lignes sportives, ses quatre vis apparentes et sa conception multicouches de haute technicité, la Stratom offre au chrono une allure moderne du meilleur goût. Plus tranché, plus imposant, tout en conservant une beauté intemporelle : une démonstration éclatante de l'expertise de CODE41.

Et pour les amateurs d'élégance plus classique, la marque propose également la NB24 NativeDNA, dans son boîtier historique. Outre la fameuse construction en caisson et les cornes iconiques, le cœur du chrono reste inchangé. Mouvement manufacture exclusif, verre saphir traité antireflets, personnalisation poussée à l'extrême avec de multiples bracelets et, bien sûr, le choix du roi : titane grade 5 ou AeroCarbon. Tout ce qui a fait le succès de la NB24 dans un modèle disponible immédiatement sur le site de la marque avec livraison en 7 jours.

La formule gagnante CODE41

Depuis sa création en 2016, CODE41 enchaîne les nouveautés pour le plus grand plaisir de milliers de passionnés qui se reconnaissent dans les valeurs fortes qu'elle porte en étendard. Non seulement la jeune marque suisse a su anticiper le virage digital, mais elle lui a surtout donné un visage humain. Entre une transparence totale sur l'origine des composants et un business model qui place le consommateur au centre de ses projets, CODE41 incarne à merveille cette nouvelle vague de l'horlogerie. Un statut privilégié qu'elle entend bien garder grâce à une démarche participative innovante et une communauté qui ne cesse de croître.