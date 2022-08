Comment choisir son Kit cigarette électronique quand on débute dans la vape ?

Un marché du tabac en recul en France

Ces dernières années, le marché du tabac a connu de profondes mutations, entraînées par la volonté de l'État de diminuer la prévalence tabagique. Avec la hausse des taxes, l'arrivée du paquet neutre en 2016, les changements de législation et l'interdiction de faire de la publicité, les ventes de tabac ont considérablement reculé. La baisse concerne toutefois uniquement les ventes dans les bureaux de tabac : la contrebande et la contrefaçon sont, quant à elles, en augmentation. Cela explique le fait que, même si on vend de moins en moins de tabac en France, le nombre de fumeurs ne diminue pas : il représente toujours 31,8 % de la population adulte, soit 13 millions de personnes. On estime aujourd'hui que 20 % des consommateurs de nicotine utilisent la cigarette électronique, de manière exclusive ou en complément du tabac.

La cigarette électronique, une alternative moins nocive au tabac

Même si on manque aujourd'hui de recul pour mesurer précisément l'impact de la cigarette électronique sur la santé, les experts s'accordent à dire qu'elles sont beaucoup moins nocives que le tabac. La vapeur produite par les liquides à la nicotine ne contient en effet pas de goudrons ni de métaux lourds. De plus, elles sont plus efficaces pour arrêter de fumer que les autres substituts nicotiniques comme les patchs et les gommes, comme l'a montré en 2019 une étude clinique randomisée réalisée au Royaume-Uni. blu, une marque du groupe Seita, souhaite contribuer à faire diminuer le nombre de fumeurs en proposant des produits de vape efficaces et faciles à utiliser, qui répondent aux changements des modes de consommation. L'objectif n'est pas de créer des vapoteurs, mais de convertir des fumeurs, quel que soit leur âge.

Qu'est-ce qu'un kit cigarette électronique ?

Depuis leur invention au milieu des années 2000, les cigarettes électroniques ont fait bien des progrès. Elles se déclinent aujourd'hui en de nombreux modèles, que l'on peut classer en deux familles : les cigarettes électroniques de type « mod » et les cigarettes électroniques « pods ». Les mods, ce sont des cigarettes électroniques au format généralement assez imposant, qui sont composées de plusieurs éléments démontables : une batterie, un clearomiseur contenant un réservoir et une résistance, et un embout, ou « drip tip ». On dit que ces cigarettes électroniques sont en « circuit ouvert » : les utilisateurs les rechargent eux-mêmes.

Les pods, quant à eux, sont des cigarettes en circuit fermé. Ils fonctionnent avec des capsules de liquide à la nicotine, que l'on change lorsqu'elles sont vides. C'est ce type de cigarette électronique, discret et élégant, dont la marque blu est aujourd'hui la spécialiste.

Comment choisir son kit cigarette électronique

Le choix d'un kit de cigarette électronique doit être guidé par plusieurs critères, à commencer par les habitudes de consommation de chaque personne. Un gros fumeur qui souhaite arrêter le tabac se dirigera plutôt vers un mod puissant, avec un réservoir à la contenance importante. Un petit fumeur, ou un fumeur qui veut diminuer progressivement sa consommation, pourra opter pour un pod, pratique et facile à entretenir. D'autres éléments entrent en jeu, comme le prix, l'autonomie de la batterie, le design, ou le type de vape recherché. Avec l'inhalation directe, qui est privilégiée par les vapoteurs expérimentés, la vapeur passe directement de la bouche vers les poumons ; elle nécessite un matériel relativement puissant. L'inhalation indirecte, qui produit des sensations similaires à l'inhalation de tabac, consiste à conserver la vapeur quelques secondes en bouche. Elle se pratique avec divers types de cigarette électronique, dont les pods.

Où acheter son kit cigarette électronique ?

Le marché des cigarettes électroniques est bien plus fragmenté que celui du tabac. Alors que les cigarettes traditionnelles sont uniquement vendues chez les buralistes, les kits sont disponibles dans plusieurs types de points de vente : bureaux de tabac, magasins spécialisés et sites internet. Pour déployer sa marque blu, Seita a décidé de s'appuyer exclusivement sur le réseau des buralistes, qui sont ses premiers prescripteurs, pour les aider à réinventer leur activité, dans un contexte d'augmentation des prix du tabac. Elle permet également à blu d'améliorer ses produits, en prenant en compte les retours des buralistes et de leurs clients. Le but de Seita est de faire de blu le leader des cigarettes électroniques à système fermé. Aujourd'hui, le groupe réalise 10 % de son chiffre d'affaires sur la vape : ce n'est qu'un début, car le potentiel de progression est très important.

Découvrez les meilleurs kits cigarette électronique

En matière de cigarettes électroniques, on n'arrête pas l'innovation. Blu est emblématique de cette volonté de proposer des produits toujours plus intuitifs et performants : en 2018, la marque a été la première à lancer des cigarettes électroniques en circuit fermé en France. Elle conçoit des produits élégants et minimalistes, qui facilitent le passage du tabac à la vape, et offre un grand confort d'utilisation. Après son premier pod, baptisé myblu, la marque a lancé récemment une cigarette électronique nouvelle génération : blu 2.0. Le nouveau modèle de blu a une autonomie 15 % plus importante que sa grande sœur, une batterie de 400 maH qui offre une vapeur serrée, et des capsules en céramique créées grâce à la technologie PurLava, qui permet une meilleure diffusion des arômes et satiété nicotinique. « Pour faire une analogie, myblu est la 3G, et blu 2.0 est la 5G », explique Romain Laroche, le directeur général de Seita.