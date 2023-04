Comment vendre un appartement à Monaco ?

Le bon moment pour vendre son appartement à Monaco

Est-ce le bon moment pour vendre ? Voilà une première question qu'il faut se poser lorsqu'on a un appartement à vendre à Monaco. Après deux années difficiles pour le marché immobilier dues à la crise sanitaire, le montant des ventes a explosé en 2022, que ce soit au niveau du neuf ou de l'ancien. Le marché immobilier à Monaco est donc en nette progression. On note un rebond et une reprise des transactions immobilières, ainsi qu'une attractivité qui perdure pour une classe sociale aisée. On constate notamment que de nombreux non-résidents HNWI (High Net Worth Individuals) de Londres, de Suisse ou du Luxembourg, ont une forte demande dans le sud de la France et notamment à Monaco. Si, actuellement, vous avez un appartement à vendre à Monaco, la période est, en effet, très faste.

Bien connaître le marché immobilier à Monaco

Le marché immobilier de luxe à Monaco est un marché hors norme. Les prix y flambent constamment, ils atteignent facilement les 35 000 euros le m² et peuvent monter jusqu'à 50 000 euros. Mais déterminer le bon prix de vente n'est pas si simple. Il faut savoir proposer un prix de vente réaliste. En effet, tous les quartiers ne sont pas égaux. Les districts de Monte-Carlo et le Larvotto sont plus prisés que les quartiers moins centraux de la Rousse et des Moneghetti. L'environnement a également son importance : la proximité des rues vivantes avec restaurants et théâtres est un atout, mais les quartiers plus calmes peuvent être aussi recherchés. Vous devrez donc afficher un prix de vente en rapport avec le prix de biens comparables. Le prix que vous allez annoncer doit être environ 10 % au-dessus du prix du marché pour pouvoir laisser une marge de négociation.

S'en remettre à une agence immobilière à Monaco

Lorsqu'on a un appartement à vendre à Monaco, il est fortement conseillé de confier cette vente à une agence immobilière. Un agent immobilier, professionnel de la vente et parfaitement renseigné sur ce marché, sera à même d'estimer votre bien au juste prix, ni exagérément, ni en dessous du marché. Grâce à eux, vous pourrez bénéficier d'un réseau d'acheteurs potentiels, qui, on le sait, ont un niveau d'exigence élevé, et votre agence immobilière à Monaco saura mettre en avant tous les atouts de votre bien. C'est le cas de l'agence Petrini Exclusive Real Estate Monaco qui vous aidera à concrétiser votre projet si vous avez un bien immobilier à vendre sur Monaco. Elle estimera votre bien à sa juste valeur, grâce à une équipe d'experts qui dispose de tous les éléments nécessaires à l'estimation précise de votre bien immobilier. Ils sauront mettre en avant votre appartement, organiser les visites et suivre les négociations ainsi que les projets potentiels de financement.

La vente d'un bien immobilier à Monaco n'est pas une vente comme les autres. S'en remettre à une agence immobilière à Monaco vous permet de vendre votre bien par le biais de méthodes de marketing traditionnelles, mais aussi via des listings de vente off market, grâce à un réseau important de relations locales et internationales. Vous pouvez faire confiance à l'agence Petrini Exclusive qui vous offrira un service personnalisé et une attention exclusive.