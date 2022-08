Dangers de la cigarette traditionnelle : s’informer avec le média JeSuisVapoteur

Le média JeSuisVapoteur s'est spécialisé dans la mise à disposition du grand public d'une multitude d'informations qui concernent le vrai du faux de la vape. Cela passe aussi par une sensibilisation aux dangers de la cigarette classique, et à l'intérêt de se tourner vers la cigarette électronique pour parvenir à arrêter cette bien mauvaise habitude.

JeSuisVapoteur, un média pour sensibiliser aux dangers du tabac

Comme bon nombre de personnes, le média JeSuisVapoteur croit fort en l'intérêt de la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Le site, met gratuitement à disposition des internautes différents articles visant à rassurer quant à l'utilisation de la vape.

Pour convaincre le public de passer à la cigarette électronique avec pour objectif l'arrêt définitif du tabac, certains articles traitent directement des dangers de la cigarette classique. On y apprend que la nicotine, si elle n'est pas nocive pour la santé, est en revanche addictive. Elle fait partie des nombreuses raisons, car oui, elle n'est pas la seule, qui provoquent la difficulté à arrêter de fumer. On y apprend aussi que les institutions médicales recensent pas moins de 4 000 substances toxiques présentes au sein de la fumée de cigarette. Citons le monoxyde de carbone, l'acide cyanhydrique, le mercure, l'ammoniac ainsi que les métaux comme le mercure, le chrome et le plomb. Lorsqu'on fume, toutes ces substances se mélangent et produisent un goudron collant aux effets néfastes pour les poumons, la respiration et la résistance physique. Les substances toxiques de la cigarette traditionnelle sont aussi à l'origine de maladies extrêmement graves, cancers et autres maladies cardio-vasculaires. N'oublions pas non plus de citer les articles de JeSuisVapoteur en lien avec les dangers de la cigarette classique pour les femmes enceintes et leurs enfants.

Toutes ces données communiquées dans les articles du média JeSuisVapoteur ne sont pas le fruit de l'imagination. Il s'agit bien d'informations qui ont fait l'objet d'études au sein de la science et autres institutions médicales à travers le monde.

Un média pour vulgariser l'utilisation de la cigarette électronique

Si JeSuisVapoteur informe d'une part sur les dangers de la cigarette classique, elle n'oublie pas son « coeur de métier », qui est de sensibiliser à l'utilisation de la cigarette électronique et du rôle qu'elle joue auprès des fumeurs qui souhaitent faire une croix sur le tabac.

Car si tout le monde a conscience des dangers du tabac pour la santé, arrêter est une tout autre histoire. Aujourd'hui, la cigarette électronique fait partie des solutions qui permettent d'arrêter de fumer. La vape permet de continuer la gestuelle, d'inhaler de la vapeur et de la recracher et surtout, pour les fumeurs fortement dépendants à la nicotine, elle peut fonctionner avec des e-liquides contenant de la nicotine pour pallier le manque. L'avantage avec la cigarette électronique, c'est que si la nicotine est présente, et on sait que seule, elle n'est pas dangereuse pour la santé, on se débarrasse en revanche des nombreuses autres substances toxiques présentes dans la fumée de cigarette. Avec la vape, les vapoteurs peuvent progressivement diminuer le taux de nicotine présent dans l'e-liquide de l'e-cig, jusqu'au sevrage complet.

Si les dangers de la cigarette classique sont connus depuis fort longtemps, certaines personnes continuent à avoir des doutes au sujet de la cigarette électronique. On apprend cependant dans un article de JeSuisVapoteur que dès 2015 au Royaume-Uni, le ministère de la Santé écrivait que « la vape réduit les risques pour la santé de 95 % », en se référant au rapport du Public Health England. On sait à ce jour qu'il n'y a aucun doute possible, de nombreuses études ont été réalisées et la réponse est claire : aucune d'entre elles n'a pu démontrer de manière formelle qu'il existe des risques majeurs pour les vapoteurs. Vapoter reste donc beaucoup moins risqué que fumer.

Besoin de prendre à nouveau connaissance des dangers du tabac ? Mais aussi de lever les doutes quant à l'utilisation de la cigarette électronique ? Il n'y a plus à hésiter, il faut aller faire un tour sur le site de JeSuisVapoteur, le média qui regroupe un éventail d'informations utiles pour sortir de l'enfer de la cigarette.