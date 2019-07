Florence Agostino-Etchetto, la décloisonneuse

Il y a des mots qui reviennent souvent dans la bouche de Florence Agostino-Etchetto : « transversalité », « partenariat », « mise en réseau », « rencontre », « compétences croisées ». Directrice générale depuis 2013 de Lyonbiopôle, elle anime avec enthousiasme le puissant pôle de compétitivité au rayonnement mondial qui fédère plus de 220 adhérents (entreprises de toutes tailles, établissements de santé, structures de recherche, fondations...) dont la mission est de soutenir des projets innovants dans le secteur de la santé. Avec, donc, un mot d'ordre, le décloisonnement entre tous les acteurs de la santé - ce qui n'est pas une évidence - afin d'imaginer les technologies, produits et services de demain « pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients ».

Enrichissement mutuel

« Les différents acteurs de la santé gagnent à s'ouvrir à de nouveaux horizons pour bénéficier d'un enrichissement mutuel. L'alliance des entreprises et du monde académique permet de déployer des projets innovants et disruptifs. Au cours des cinq dernières années, Lyonbiopôle a cofinancé 246 projets pour plus de 1 milliard d'euros d'investissements », rapporte cette ancienne directrice de l'innovation des Hospices civils de Lyon (HCL), qui affirme « avoir toujours voulu donner un sens » à son activité professionnelle. « Être un rouage utile pour que des gens différents se rencontrent est passionnant et stimulant. J'ai la chance de travailler dans le domaine de la santé publique qui a l'énorme enjeu du bien-être des populations. » Florence Agostino-Etchetto apporte, à son niveau, sa pierre à l'édifice.