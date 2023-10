L’IA générative : pourquoi la génération Z reste-t-elle sur ses gardes ?

Une innovation récente qui s'installe dans les entreprises

L'IA générative, bien que récente, a rapidement été intégrée dans de nombreux secteurs professionnels et utilisée par beaucoup, notamment par des consultants évoluant en portage salarial IT. Selon une étude de Salesforce, 49 % des personnes interrogées ont utilisé l'IA générative. Cette adoption rapide a soulevé des inquiétudes concernant son impact potentiel sur l'emploi. 65 % des utilisateurs sont des Millennials ou des membres des générations Y et Z, nés entre 1980 et 2010. Cependant, la génération Z qui a fait son entrée sur le marché du travail dans un contexte particulier, marqué par le départ à la retraite des baby-boomers et les conséquences de la pandémie, semble moins préoccupée par cette menace.

Ces derniers, en particulier, sont les plus investis, avec 70 % d'entre eux utilisant cette technologie. Salesforce les qualifie de "super utilisateurs", soulignant leur aisance et leur fréquence d'utilisation. Selon une étude d'Adobe, 59 % des membres de cette génération ne craignent pas que l'IA générative puisse remplacer leur emploi. Cependant, moins de la moitié (48 %) se sentent à l'aise avec l'idée que leur employeur puisse intégrer cette technologie dans leur routine professionnelle.

De plus, ces jeunes professionnels, bien que technophiles, ont une vision nuancée de l'IA générative. L'étude qui a interrogé 1 011 membres de la génération Z ayant une expérience professionnelle en entreprise, révèle que bien que 70 % d'entre eux utilisent des outils d'IA générative, seulement 23 % sont réellement enthousiastes à l'idée de son intégration à grande échelle sur leur lieu de travail.

Cette adoption est fortement influencée par l'âge. La génération X et les baby-boomers, nés entre 1946 et 1980, sont moins engagés, souvent par manque de connaissance ou de confiance en la technologie.

L'éthique et la responsabilité sociale au cœur des préoccupations

L'adoption de l'IA générative par la génération Z est également freinée par le manque de directives claires de la part des employeurs. Seuls 35 % des participants à l'étude ont indiqué que leur entreprise avait mis en place des lignes directrices concernant l'utilisation de cette technologie. Cette absence de cadre peut engendrer des incertitudes et des appréhensions.

Au-delà des simples règles d'utilisation, la question de l'éthique et de la responsabilité sociale est primordiale. Des géants technologiques tels que Samsung et Google ont déjà établi des restrictions concernant l'utilisation de chatbots IA, comme ChatGPT, pour éviter les fuites de données. Mais pour la génération Z, la responsabilité va bien au-delà de la simple restriction d'outils. Ils plaident pour une utilisation éthique et responsable de l'IA, qui prend en compte les implications sociales et sociétales.

La génération Z, bien que familière avec la technologie, adopte une approche prudente et réfléchie face à l'IA générative. Leur préoccupation ne se limite pas à la simple utilisation de l'outil, mais englobe également les enjeux éthiques et sociaux. Pour favoriser une adoption plus large de l'IA générative, les entreprises doivent s'engager dans l'utilisation de ces outils de façon éthique et responsable.