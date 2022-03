Apex Energies surfe sur le solaire

Pionniers - et passionnés... : c'est ainsi que Carlos Herrera Malatesta, directeur général d'Apex Energies, créée en 1991 pour développer le photovoltaïque, décrit les fondateurs. La route a été longue - et parfois escarpée. Rachetée par BP en 1999, la société réalise plusieurs projets d'équipement. Puis le géant pétrolier se défait de sa filiale solaire. Les temps sont difficiles pour les cinq salariés qui l'ont rachetée et le chiffre d'affaires recule de 7 à 5 millions d'euros en 2013. Enfin, la société se redresse. En 2021, elle affiche un CA de 65 millions d'euros. D'une demie-douzaine de salariés en 2013, l'effectif est passé à près de 150. Aujourd'hui, plus rien ne semble l'arrêter.

« Nous sommes en forte croissance et notre chiffre d'affaires devrait atteindre les 100 millions d'euros cette année », déclare Carlos Herrera Malatesta. Le groupe gère déjà plus de 530 sites représentant une puissance totale de 92 Mwc (mégawatt crête, soit la puissance maximale d'une installation). Les projets se multiplient, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, après des débuts dans le sud, puisque la société est basée à Montpellier et que le soleil y est généreux.

Optimisation des surfaces

« Les progrès techniques en matière de rendement des systèmes photovoltaïques ont été remarquables », explique le directeur général. Et bien sûr, les centrales proposées clé en main par Apex Energies sont intelligentes et connectées au réseau, auquel l'électricité produite est revendue lorsqu'elle n'est pas consommée sur place. La société s'est spécialisée dans l'optimisation de surfaces perdues, telles que les toits des hangars agricoles et des immeubles de bureaux. Elle propose aussi des ombrières, qui couvrent des parkings ou des cultures maraîchères. Inaugurée l'an dernier en Ardèche, sa plus grande serre solaire (2,5 hectares) est ainsi équipée de 7 500 panneaux photovoltaïques. Elle permet, grâce, également, au financement participatif, non seulement de produire 3 300 MWh/an, mais aussi de cultiver fraises et framboises sur un temps plus long, et, en protégeant les plants, améliore les rendements agricoles, d'autant que les façades et les toitures équipées d'ouvrants programmables offrent une gestion optimale de la température et de l'hygrométrie, en fonction des conditions météorologiques. Pour des centrales au sol, la société montpelliéraine est aussi à la recherche de foncier. Mais pas n'importe lequel : elle réhabilite des friches industrielles ou des terres polluées, pour leur donner un nouvel usage.

L'atout Bpifrance

Autant d'avancées dans la transition énergétique également permises par l'arrivée, en 2018, de trois investisseurs : Bpifrance, Idia Capital Investment et Sofilaro (Groupe Crédit Agricole). « C'est un atout d'avoir Bpifrance au capital dans les négociations de financement de projets », précise à cet égard Carlos Herrera Malatesta. Mieux, le risque - calculé - pris par la banque publique a aussi incité un investisseur de poids sur le marché des énergies renouvelables, l'Australien Macquarie, à s'intéresser à la pépite française. « C'est un énorme avantage pour nous, d'autant que le fonds vise le très long terme, indique le directeur général. Cela va nous permettre de mener à bien nos ambitions. » Elles sont multiples. Apex Energies veut ainsi développer l'autoconsommation pour les collectivités, les bornes de recharge et le couplage de projets solaires avec des solutions de stockage. Et surtout, à horizon 2025, avoir une capacité de 1 GW d'électricité produite, pour devenir ensuite leader de la toiture photovoltaïque en France. Et en 2050 ? « Etre leader européen serait très ambitieux, répond Carlos Herrera Malatesta. Nous voulons avant tout être à cette date un acteur de poids dans la transition énergétique ». Toujours aussi passionné...

