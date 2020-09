BE 4.0, le seul salon industries du Futur à l’automne en France.

Premier salon de la saison 2020-2021 à réunir physiquement les acteurs de l'industrie 4.0, BE 4.0 se tiendra les 17 et 18 novembre à Mulhouse. Pour la 6ème année consécutive, ce grand rendez-vous tri-national accueillera la communauté industrielle française, suisse et allemande en quête de solutions innovantes pour réussir sa transformation 4.0.

Cette édition constitue un moment privilégié et un important lieu de rencontres business pour préparer l'industrie au « monde d'après » et prendre le virage de la digitalisation que la crise de la Covid-19 a rendu encore plus pressante. BE 4.0 se profile comme le salon de la reprise où se conjugueront business et renouveau économique et industriel, avec comme slogan cette année "BE ENGAGED in the industrial revival !".

Organisé par Parc Expo Mulhouse, avec notamment le soutien de la Région Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération, la Ville de Mulhouse et la French Fab, l'événement s'inscrit dans la démarche globale d'accompagnement vers le 4.0 portée par ces acteurs.

Plus que jamais cette année, BE 4.0 est l'occasion pour les décideurs industriels de découvrir les toutes dernières innovations et offres de services et de formation proposées par des acteurs engagés au service du renouveau et de la relocalisation industriels (grands groupes, PME, start-up, plateformes technologiques et laboratoires, écoles et universités, structures de financement et d'accompagnement). Il y sera question d'intelligence artificielle, résilience climatique, transformation digitale, green supply chain, mais aussi d'objets connectés, 5G, cybersécurité, fabrication additive, impression 3D, IoT, robotique, etc.

En outre, ces deux jours seront rythmés par 5 conférences plénières tri-nationales qui aborderont, avec une démarche prospective et de nombreux retours d'expériences, des sujets tels que le virage numérique en tant qu'accélération de la transformation industrielle, l'IA et la maîtrise des procédés, la résilience climatique ou encore la green supply chain. En parallèle, une soixantaine de conférences et pitchs seront organisés par les offreurs de solutions et de services, et de nombreux rendez-vous B2B portés par Grand E-nov seront des moments business forts. En 2020, pour les visiteurs éloignés, les rendez-vous B2B évoluent et sont également possibles à distance. Comme en présentiel, l'inscription reste gratuite et obligatoire pour accéder à ce service.

L'ensemble des services proposés gratuitement aux visiteurs (badges, programme complet des meet up et plénières, accès aux rdv B2B, navettes, parking...) a été pensé dans le plus strict respect des mesures sanitaires liées à la Covid-19.

Tout pour « BE ENGAGED in the industrial revival » et créer du business !

