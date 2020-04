COVID-19 : il n’y aura pas de déconfinement efficace sans suivi numérique et respectueux de la vie privée

Le suivi des contacts est de façon moderne et adaptée, la meilleure façon de parvenir à détecter ces maladies et pour répondre le plus rapidement possible. C'est pourquoi aujourd'hui cette solution est le sujet de tant de discussions. Il pose également les bonnes questions car aucun d'entre nous ne veut que ce système permette dans une démocratie libérale le renforcement de la surveillance de masse. La grande chance que nous avons tous aujourd'hui est que les méthodes de cryptographie moderne ont évoluées et sont désormais utilisables dans le quotidien. Elles permettent de fournir une solution de suivi des contacts qui garantit l'anonymat et la protection de la vie privée de chacun d'entre nous.

La technologie est notre allié contre le Coronavirus

A peu de choses près, le nombre d'équipes indépendantes vraiment capables de développer en quelques semaines une telle application pour lutter contre le coronavirus se compte sur les doigts d'une main. Pour ma part, j'ai travaillé avec mes équipes pendant plusieurs décennies dans la Silicon Valley sur les communications de proximité, le mesh networking, et le développement d'applications mobiles pour permettre le partage de connectivité entre appareils, l'échange direct de messages entre téléphone mobiles via Bluetooth ou Wifi ou la connexion d'objets connectés. Parmi les produits qui nous ont imposé en leader dans notre écosystème : l'application FireChat qui a pu être utilisé en 2004 pour lutter contre la censure à Hong Kong durant la révolution des parapluies ou en encore en Irak. Fort de cette expérience, j'ai naturellement lancé il y a quelques semaine un projet réalisé entièrement en pro bono : Coalition.

Cette application est aujourd'hui fonctionnelle et notre objectif est de la donner à un maximum de pays et d'organisations travaillant dans le domaine de la santé pour permettre de lutter contre le COVID-19. Cette application et son code est détenue par une fondation à but non lucratif. Et Nodle a renoncé à tous ses brevets dans le domaine afin qu'elle soit utilisée, améliorée et distribuée par et pour le plus grand nombre.

La technologie est un allié contre le coronavirus, un de seuls dont nous disposons faute d'avoir encore un vaccin ou des médicaments vraiment efficaces. Mais elle fait peur - ce qui est compréhensible - principalement parce que la compréhension des technologies complexes que nous utilisons est limité dans le grand public. Et que la crainte du tracking orwellien est politiquement bien compréhensible.

Comprendre la technologie pour surmonter ses peurs

Le Bluetooth Low Energy (BLE), qui est utilisé par Coalition pour détecter et connecter les téléphones à l'avantage d'être relativement stable et bien conçu. L'avantage du Bluetooth par rapport à l'utilisation d'autres technologies comme le GPS ou les cellules d'opérateurs mobiles c'est donc sa précision à courte distance et sa capacité à fonctionner là ou ces autres technologies ne fonctionnent pas comme dans le métro, dans l'avion, en sous terrain ou dans certains bâtiments.

Un autre élément important pour parvenir à une solution qui fonctionne de façon optimale c'est l'utilisation du GPS pour permettre avec l'accord de l'utilisateur, qui pourra retirer ses adresses personnelles comme sa maison, son bureau ou certains trajets, de déterminer les endroits où le virus peut être resté. Malheureusement, comme il a été démontré, le virus du COVID-19 peut rester en vie sur certaines surfaces pendant plusieurs jours.

Aussi, à l'heure du RGPD, l'utilisation d'un protocole adapté pour préserver l'anonymat de chacun est extrêmement important. Pour Coalition, nous avons écrit le protocole "Whisper Tracing" pour le traçage des contacts en toute anonymat qui est disponible sur le site l'application Coalition depuis deux semaines. L'annonce de Apple et Google vendredi dernier est très similaire au système que nous décrivons ici sauf que pour notre part, notre application est vraiment indépendante.

Pour bien fonctionner, une application de suivi des contacts doit également prendre en compte les déplacements à l'étranger et permettre aussi aux touristes qui sont en visite d'être protégés. L'interopérabilité des différents systèmes entre les différents pays est donc un facteur important pour le succès du suivi des contacts. Cela demande l'émergence d'acteurs indépendants et d'ajouter le support de ces différents protocoles ce que nous avons prévu de faire.

Enfin, une telle application est une très bonne solution pour limiter la propagation du virus et donc sauver des vies. C'est aussi un moyen essentiel pour permettre à tout le monde de retrouver une vie sociale plus riche et pour reconstruire une économie dynamique qui est malheureusement pour l'instant paralysée.

C'est pourquoi nous sommes heureux de mettre gratuitement l'application Coalition à disposition du Gouvernement français et nous faisons un appel à toute la communauté des développeurs et aux entreprises qui souhaitent nous aider en ouvrant notre code en open source.