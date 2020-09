Montpellier : La Cité de l’Économie et des Métiers de Demain explore notre futur (2/3)

Implantée dans le quartier Odysseum à Montpellier, La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain est un lieu unique. Sa vocation ? Créer les emplois de demain. Une mission qu'elle mène à bien en accompagnant les entreprises dans leur transformation, en décryptant les grandes mutations et en donnant de l'élan aux nouvelles technologies et aux nouveaux usages. Si ce projet est fondé et financé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, il s'appuie depuis son lancement sur les acteurs publics et privés régionaux à travers un comité de pilotage stratégique d'une trentaine de membres : laboratoires de recherche, entreprises, réseaux économiques, écoles....

Imaginer l'économie de demain

En réunissant dans un même lieu innovation, expérimentation de nouveaux modèles et prospective, La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain se présente ainsi comme une immense boîte à intelligence collective destinée à penser le monde « d'après ». Une réflexion autour de la transformation de l'économie qui étudie comment reconstruire et inventer l'économie de demain : robotisation et intelligence artificielle, digitalisation responsable, relocalisation de la production, évolution des modèles de consommation, nouvelles formes de management et d'organisation du travail, place de la nature...

Afin d'approfondir ces thématiques essentielles, La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain lance une riche programmation de conférences et d'ateliers ouverts à l'ensemble des acteurs économiques régionaux. Grâce à l'intervention d'experts renommés, ce parcours d'exploration aborde les grandes mutations économiques afin de sensibiliser les entreprises et faire émerger de nouveaux modèles. L'occasion d'orienter les dirigeants vers les programmes d'accompagnement des partenaires de La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain, dont l'Agence régionale de développement économique AD'OCC, Leader Occitanie, Push Start ainsi que vers les pôles de compétitivité et clusters (Aérospace Valley, pôle Mer Méditerranée, pôle DERBI, CEMATER).

Première Longue-Vue exceptionnelle le 9 septembre

La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain lance sa programmation le 9 septembre prochain lors d'une Longue-vue intitulée « Et demain ? »

Ce premier temps fort se penche sur la thématique « Construire, s'adapter, anticiper » et s'interroge sur comment reconstruire et ré-inventer le monde de demain, permettre aux entreprises de se relever tout en développant leur capacité d'innovation. Dès 14h, une première keynote donne la parole à Alec Ross, expert en politique technologique, conseiller innovation auprès d'Hillary Clinton sous l'administration de Barack Obama dont le best-seller Industries of the Future est traduit en 24 langues. Une deuxième keynote laisse place à Pascal Picq, paléoanthropologue de renom, maître de conférence au prestigieux Collège de France et auteur de L'intelligence artificielle et les Chimpanzés du Futur et Sapiens face à Sapiens.

Edgar Morin et la conscience écologique

Ces deux experts sont rejoints le temps d'une table ronde par trois Montpelliérains : Marie-Anne Péchinot, DG de Zimmer Biomet Robotics, Christophe Carniel, PDG de VOGO et membre du consortium pour le test EsayCov, ainsi que le philosophe et sociologue Edgar Morin. Directeur de recherche émérite, théoricien de la pensée complexe qui a publié plus de 60 ouvrages, dont La Méthode, Dialogue sur la nature humaine et plus récemment Changeons de voie, les leçons du Coronavirus, Edgar Morin est en effet installé à Montpellier depuis 2018. Le penseur humaniste de 99 ans conclut l'événement lors d'une intervention qui promet d'être mémorable, apportant au débat sa vision globale de la société et sa « conscience écologique ».

Inscriptions : https://yurplan.com/event/Et-Demain-Online/60576#/

L'événement est également diffusé en live sur le site Internet de La Tribune Montpellier le 9 septembre à 14h. https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/

Un replay des keynotes sera disponible sur le site Internet de La Tribune Montpellier et celui de La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain www.citedeleco@laregion.fr.

L'intelligence artificielle n'existe pas

D'ici la fin de l'année 2020, la programmation très dense de La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain se demandera notamment si « L'intelligence artificielle n'existe pas » avec Luc Julia, vice-président du groupe Samsung Electronics le 23 septembre. Le 6 octobre, une Longue-Vue s'interrogera sur « Ré-industrialiser, relocaliser », ou comment ré-ancrer les productions dans les territoires et changer les modes de consommation.

Inscriptions : https://yurplan.com/event/L-Intelligence-Artificielle-n-existe-pas-Online/60608#/

La Cité de l'Économie et des Métiers de Demain, 132 bd Pénélope (quartier Odysseum) à Montpellier. Programmation complète des conférences sur www.citedeleco@laregion.fr.