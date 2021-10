Référencement global VS référencement spécifique : études de cas

Le référencement, pour quoi faire ?

De nos jours, le référencement est mis à toutes les sauces. Aussi faut-il une explication simple pour comprendre son intérêt.

À question claire, réponse claire. Le référencement sert à propulser vos pages Web vers le haut de la serp. C'est-à-dire que les pages de votre site arrivent dans les premiers résultats de recherche. La majorité du référencement est basé sur les réponses de l'algorithme de Google, ce dernier représentant 93 % des recherches de l'Hexagone.

Mais comment s'y prendre ? Voyons cela ensemble.

Référencement général VS référencement local

Dans un premier temps, vous devez évaluer le rayon d'action de votre entreprise. Cherchez-vous à atteindre une cible géographiquement large ou plus localisée ?

En quoi consiste le référencement général ?

Le référencement général consiste à référencer votre entreprise sur un ou plusieurs termes génériques. Généralement, ces termes se concentrent sur le cœur d'activité de votre entreprise. Il concerne l'intégralité du monde francophone au minimum, et parfois il s'amplifie même dans des communautés d'autres langues.

En quoi consiste le référencement local ?

Le référencement local consiste à référencer votre entreprise ou votre site sur une zone géographique définie. Les référenceurs parlent alors d'un référencement géolocalisé. Rassurez-vous, votre cœur de métier n'est pas pour autant délaissé. En effet, ce type de référencement déploie sa stratégie à la fois sur la zone géographique visée et sur le métier ou service. Il est également possible de le déployer sur plusieurs zones géographiques, même si cela relève d'une stratégie plus complexe.

Général ou local, comment choisir son référencement ?

Choisir un référencement général ou géolocalisé est un choix principalement stratégique. Toutefois, certaines situations imposent par elles-mêmes de se tourner vers une stratégie ou l'autre.

Par exemple si vous proposez un service qui nécessite de se déplacer chez les clients. Il sera important pour vous de vous positionner sur un référencement géolocalisé se concentrant sur votre zone d'intervention. C'est ici le cas des plombiers, des serruriers, des thérapeutes, etc. C'est aussi une stratégie à considérer pour les commerces qui n'ont pas de service de livraison.

Vous aurez des requêtes de référencement du type : plombier Paris, psychologue Marseille, restaurant chinois Grenoble, etc.

À l'opposé si vous possédez un e-commerce capable d'envoyer des colis dans toute la France, vous viserez un référencement plus générique basé sur vos produits. Le référencement général ne s'arrête pas aux e-commerces. En effet, vous pouvez également vous tourner vers cette stratégie si vous proposez un service disponible en ligne ou une formation.

Vous aurez des requêtes de référencement du type : savon artisanal, formation wordpress, coach en nutrition, etc.

Référencement intemporel VS référencement périodique

Dans la même idée que la définition du contexte géographique, la définition du contexte temporel se révèle tout aussi utile. En effet, votre produit ou votre service peut être plus adapté à certains moments de l'année ou de la vie.

En quoi consiste le référencement intemporel ?

Le référencement intemporel est un référencement qui ne varie pas au cours de l'année. Il se base uniquement sur votre service ou votre produit. Il répond à un besoin présent, quelle que soit la saison. S'il est généraliste, il peut néanmoins, comme vu précédemment, être géolocalisé ou pas.

En quoi consiste le référencement périodique ?

Le référencement périodique est un référencement qui se déploie en suivant la saisonnalité de votre activité ou de votre produit. Dans la même idée que la géolocalisation, avec laquelle il n'est pas antagoniste, il limite votre référencement à une période de l'année ou de la vie. Ici encore, votre cœur de métier n'est pas oublié. Il se conjugue avec la temporalité.

Intemporel ou périodique, comment choisir son référencement ?

Le choix entre un référencement intemporel ou périodique est intrinsèquement lié à la nature de votre produit ou de votre activité. Les situations qui nécessitent un référencement temporel s'imposent généralement par elles-mêmes.

Par exemple, le référencement temporel concernera les activités liées à un évènement calendaire. C'est notamment le cas des fêtes ou réjouissances telles que Noël, Halloween, Pâques, etc. Mais ce type de référencement concerne également les activités en lien avec un évènement de la vie comme les anniversaires, les naissances, les mariages, etc. Le réservoir est donc assez vaste.

Vous aurez des requêtes de référencement du type : déguisement pour Halloween, cartes de fête pour annoncer fille ou garçon, robe de mariage, etc.

À l'opposé, le référencement intemporel concernera des activités dont les services et produits ne sont pas liés à des moments « particuliers » Le référencement s'axera alors principalement sur les produits ou services. Cela concerne la plupart des sites généralistes.

Vous aurez des requêtes de référencement du type : robe rouge, cartes vintages, chapeau de cowboys, etc.

Du référencement, mais aussi de la stratégie

Pour atteindre le dessus de la serp, le référencement n'est pas toujours suffisant. En effet, vouloir référencer votre site sur une requête sans travailler de requêtes secondaires et sans établir de stratégie précise est voué à l'échec. Le référencement est une branche du Web qui s'est complexifiée et professionnalisée au cours des dernières années.

Ainsi pour être certain de bien investir votre argent, dans des campagnes naturelles ou payantes, le mieux reste de consulter un professionnel du secteur. Un consultant indépendant ou une agence SEO reste le meilleur choix pour atteindre les sommets.

Le référencement est aujourd'hui devenu indispensable pour être visible sur le Web. Dans ce cadre, il convient de bien choisir votre campagne (gratuite ou payante) et viser des requêtes plus généralistes ou au contraire géolocalisées ou périodiques selon votre activité.