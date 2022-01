Swile révolutionne le ticket restaurant

Un ticket restaurant à 6 milliards d'euros

Swile (anciennement Lunchr) a réalisé une des plus belles levées de fonds de l'année. La jeune société montpelliéraine est désormais valorisée à un milliard de dollars, 3 ans seulement après la refonte de la marque. La levée de fonds devrait permettre à l'entreprise française de poursuivre son développement en se déployant notamment au Brésil et au Mexique.

L'entreprise fondée par Loïc Soubeyrand a bâti sa réputation sur un marché extrêmement difficile d'accès : celui du ticket restaurant.

Evalué à 6 milliards d'euros en France, le marché du ticket restaurant concerne environ 150 000 entreprises et administrations et permet à leurs 5 millions de salariés de bénéficier d'un avantage social important : celui de réduire la facture des repas.

Le titre restaurant à donc une fonction sociale importante et s'est développé à partir des années 1960 sur le marché français.

Quatre émetteurs historiques

Le plus célèbre des acteurs du marché (que certains qualifie de semi-monopole) est Edenred. Anciennement connue sous le nom d'Accor Services, la compagnie a été lancée en juin 2010 après scission du groupe AccorHotels. Edenred est la propriétaire du nom Ticket Restaurant, appellation qui voit le jour en 1962, quand Jacques Borel lance en France, une adaptation du luncheon Voucher anglais. La société protège avec vigueur l'emploi de ce terme devenu aujourd'hui générique à l'instar de marques comme kleenex ou frigo.

Le second acteur est Sodexo, la multinationale française spécialisée dans la sous-traitance de service et la restauration collective s'est tout naturellement tournée vers ce secteur qui venait compléter sa chaîne de valeur.

Les deux derniers émetteurs historiques jusqu'à l'arrivée de Swile étaient Natixis intertitres et son titre restaurant dématérialisé Apetiz et UP avec ses chèques UpDéjeuner.

L'autorité de la concurrence et le cartel des titres-restaurants

La premier coup de pied dans la ruche du marché des titres repas viendra en 2015 quand le président du groupe Resto Flash décide de saisir l'autorité de la concurrence - aux côtés de syndicats professionnels de la restauration et de l'hôtellerie - afin d'enquêter sur les relations qui unissent les accords du marché.

Après de longues années d'attente, l'autorité de la concurrence a infligé 414,7 millions d'euros d'amendes aux quatres émetteurs historiques en 2019.

Le gendarme de la concurrence ayant mis en exergue le fait que ces entreprises ont mis en place deux types d'entente sur deux périodes.

2010-2015 : échange d'informations commerciales confidentielles par le biais de la Centrale de règlement des titres (CRT), l'organisme qui s'occupe du traitement et du remboursement des titres restaurants auprès des clients.

Les entreprises concernés ont démenti toutes ententes et ont expliqué que les échanges avaient vocation à déterminer le montant des cotisations à verser à l'organisme collecteur

2002- 2018: adoption d'accords pour verrouiller le marché en contrôlant l'entrée de nouvelles entreprises et en interdisant de manière collective l'émission de titres digitalisés, freinant ainsi l'innovation du secteur et l'entrée de petites structures innovantes.

La méthode Swile pour révolutionner le ticket restaurant

Quand Swile arrive sur le secteur, ils trouvent un marché atone en situation de quasi monopole.

La stratégie de la jeune pousse va être de se concentrer sur les besoins des utilisateurs et de proposer un produit séduisant et surtout de dépoussiérer le secteur en amenant de la différenciation.

Les sociétés émettrices se ressemblent et les utilisateurs (entreprises et salariés) ne perçoivent pas la différence entre telle ou telle société de tickets restaurant. C'est la dessus que la marque va construire sa différence en axant sa stratégie sur la digitalisation.

Loïc Soubeyrand explique : « il y avait une fenêtre de tir pour le digital, nous avons profité de ce moment-là pour nous lancer ». Si Lunchr se concentre sur la dématérialisation des tickets restaurant en entreprise, Swile va aller plus loin en créant une carte qui réunit tous les avantages salariés : tickets restaurant, chèques cadeaux, forfait mobilités durables, etc...

Le nouveau visage de Swile

Parallèlement à cette innovation technologique, la société va entreprendre un gros travail de branding (identité de marque) afin d'expliciter le concept Swile « Smile at Work » et son nouveau positionnement : celui d'aider les entreprises dans la gestion des salariés.

L'entreprise entreprend une grosse campagne de communication pour promouvoir le branding et les valeurs de la marque Swile. Fun, efficace et qui est en phase avec sa cible, les entreprises modernes. Swile a su tirer son épingle du jeu en construisant une véritable plateforme de marque dans un univers très conservateur. « Nous accompagnerons les employés dans leur quotidien au travail en leur permettant de renforcer la cohésion et en simplifiant la vie des équipes » explique le fondateur.

« Après la pause déjeuner et le titre-restaurant, nous avons décidé de devenir l'application favorite pour organiser le quotidien de la vie d'équipe du matin au soir » Loïc Soubeyrand

En 2020, l'ex Startup a fait évoluer son offre et ambitionne de devenir l'acteur référent de la cohésion d'équipe en proposant un ensemble complet de services à destination des salariés.

On trouve ainsi des services comme :

La cagnotte gratuite pour les anniversaires,

Un baromètre pour mesurer la cohésion des équipes,

Un outil pour organiser les pots de départs, les anniversaires ou sessions de sport,

La possibilité de rembourser instantanément ses collègues, le partage d'addition

ou encore un chat instantané pour favoriser l'échange au travail

Autant de fonctionnalités qui sont pour le moment utilisées par les salariés de manière éparse.

L'après ticket restaurant

Outre les tickets restaurant, Swile s'est attaché à attaquer le secteur des cartes cadeaux, les titres mobilité et les chèques-vacances. En somme une seule plateforme pour gérer toutes les offres proposées par les comités d'entreprise (CE)

Quelques chiffres :

Swile est apporteur d'affaires pour les restaurateurs à hauteur de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et collabore avec plus de 220 000 établissements partenaires.

Les Swilers sont estimés à 500 000 utilisateurs pour près de 15 000 entreprises, ce qui représente actuellement plus de 13% du marché.