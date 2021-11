UGE GROUP BV, une société belge qui propose d’investir dans l’or physique

Avis sur UGE GROUP, 10 ans d'expérience dans la vente d'or physique

UGE GROUP BV, c'est 10 années d'expérience dans le secteur. Depuis maintenant 4 ans, UGE GROUP a étendu son service destiné à l'origine aux professionnels et donne la possibilité aux investisseurs particuliers, l'opportunité d'investir dans l'or physique en gérant tout le déroulement des transactions. Au titre de l'année 2019, UGE GROUP BV lance son site internet ugegroupbv.be, afin d'informer les investisseurs sur leurs services. A ce jour, UGE GROUP BV compte des investisseurs francophones et anglophones, professionnels et particuliers, qui ont investi dans son programme d'achat avec rémunération mensuelle.

Au quotidien, UGE GROUP BV accompagne et conseille ses clients et investisseurs en matière d'achat, de vente et de stockage sécurisé et d'investissement, non seulement dans l'or physique, mais aussi dans d'autres métaux précieux tels que le platine, le palladium et l'argent comme indiqué dans la rubrique dédiée de son site ugegroupbv.be. Les équipes de UGE GROUP œuvrent chaque jour à constituer ou à valoriser le patrimoine de la clientèle, à diversifier son épargne, et à simplifier la transmission familiale via des véhicules d'investissement adaptés.

La société UGE GROUP BV donne accès aux amateurs d'or physique

Nous vous le disions, UGE GROUP accompagne et conseille ses clients en achat d'or et d'autres métaux précieux. Cela dit, le cœur de spécialisation de la société UGE GROUP BV reste l'investissement dans l'or, et tout particulièrement l'achat / vente de lingots ou de pièces d'or des marques les plus valorisées du marché, notamment Valcambi, Umicore et Hareaus. Comme vous pouvez le constater sur le site internet de la société UGE GROUP BV, ugegroupbv.be, une gamme complète de produits sont présentés selon les poids en or. De plus, UGE GROUP propose une solution d'épargne alternative, proposant l'achat d'or physique avec immobilisation moyennant une rémunération mensuelle assimilable à un loyer. Outre le service d'achat d'or, UGE GROUP BV propose un service de stockage en partenariat avec des sociétés de gardiennage spécialisées (Brink's, Malca-Amit...).

Tout savoir sur le rachat de vos objets en or ou métal précieux sur le site internet ugegroupbv.be

UGE GROUP BV rachète les bijoux anciens des particuliers qui souhaitent s'en séparer, qu'ils soient en or, en argent ou en platine. En accédant au site ugegroupbv.be, vous disposez d'explications quant à la procédure de rachat de vos objets en or. UGE GROUP propose également un service de valorisation de collection ou d'héritage. Concrètement, UGEgroup offre une solution de rachat clé en main (bijoux, pièces de monnaies ou lingots en or), avec estimation gratuite. Tout commence par la réception de vos bijoux ou autres objets précieux, que vous pouvez effectuer physiquement dans les locaux du groupe, ou faire acheminer en enveloppe sécurisée. S'en suit l'évaluation des objets par un expert, puis UGE GROUP propose une offre de rachat vous est formulée par un conseiller dédié, basée sur le prix défini par l'expert. En cas d'accord du vendeur, l'offre est validée et le paiement se fait par voie bancaire. Le tout, en totale confidentialité et discrétion.

Quelques informations supplémentaires sur UGE GROUP BV et son site internet ugegroupbv.be

La société UGE GROUP BV est basée en Belgique et propose ses services à tout professionnel ou particulier Européen.

Son bureau commercial se trouve au 256 Avenue Louise à Bruxelles et son siège social au 59, Oude Haachtsesteenweg, à Machelen.

