Corinne Verdier se met au service des cyclistes

Tout est parti d'un besoin : pouvoir laver son vélo après un périple dans la région lilloise gréseuse avant d'aller en cours. Etudiante à Centrale, fille d'entrepreneurs, Corinne Verdier se lance dans un projet d'étude de station-service pour cyclistes. Après deux années, deux étudiants du groupe de recherche décident de développer le concept : Corinne Verdier et son futur mari et associé Julien Lefebvre. Avant de se lancer, Corinne Verdier passe par un mastère spécialisé en entrepreneuriat à la Skema Business School. Depuis, elle dirige Altinnova, la société pionnière dans le service aux cyclistes. Devenue l'experte dans le domaine, elle développe des solutions sur mesure pour ses clients, des collectivités territoriales et des sociétés de transports urbains dont la SNCF. Altinnova, contraction des mots alternative et innovation, conçoit des stations de lavage, de gonflage, de réparation, des abris et des parkings à vélo.

Altinnova compte une vingtaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros, contre 2,7 en 2016, « une belle marge de progression », confirme Corinne Verdier. Deux facteurs expliquent cette évolution. Les villes françaises se sont lancées dans une politique du vélo, développant ainsi les besoins en infrastructures. Altinnova a fondé sa tôlerie afin de maitriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à l'installation en passant par la fabrication. « Avec la tôlerie, nous créons de l'emploi local, nous optimisons la matière première, nous maitrisons l'origine des bois, nous sommes pleinement responsables de nos produits et nous supprimons une grosse part des transports et donc réduisons nos émissions de gaz à effet de serre. » Bpifrance a joué un rôle majeur « à un moment phare de notre développement. Bpifrance est venue en contre-garantie sur les prêts bancaires, argument de poids auprès des autres financiers. Elle nous a accordé un prêt pour le développement de la société. »