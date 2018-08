Baisse des bénéfice pour Samsung Electronics

Le bénéfice net pour la période d'avril à juin s'élève à 11.040 milliards de won (8,4 milliards d'euros), légèrement inférieur aux 11.050 milliards de won pour la même période en 2017, a déclaré la société dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation s'élève à 14.870 milliards de won, en hausse de 5,7 % et conforme à l'estimation donnée par le groupe début juillet. Mais le chiffre d'affaires total a chuté de 4,1 % sur un an, à 58.480 milliards de won, du fait d'un moindre dynamisme des activités d'électronique grand public et de téléphonie mobile de l'entreprise.

"Les recettes du deuxième trimestre ont diminué en raison de la baisse des ventes de téléphones portables et d'écrans", a expliqué Samsung.

Le groupe a toutefois ajouté que la forte demande de puces mémoire avait contribué à augmenter le bénéfice d'exploitation.

Samsung subit ainsi un coup d'arrêt après un solide premier trimestre, qui avait vu le bénéfice net bondir de 52% sur un an.

Mais la société espère un rebond: Samsung dit "s'attendre à une croissance soutenue sur le marché des mémoires et à une demande croissante de panneaux Oled (écrans organiques électroluminescents) flexibles pour faire grimper les bénéfices au second semestre".

(avec l'AFP)