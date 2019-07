Jeff Bezos boucle son divorce par un accord à 38 milliards de dollars

Le divorce le plus cher de l'histoire a pris fin vendredi 5 juillet. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et MacKenzie Bezos ont finalisé leur séparation, à hauteur de 38 milliards de dollars (environ 34 milliards d'euros), a annoncé Bloomberg News.

En vertu de cet accord, MacKenzie Bezos, 49 ans, recevra environ 19,7 millions d'actions Amazon.com, soit une participation de 4 % dans la compagnie, ce qui la place à la 22e place dans le classement Bloomberg Billionaires, a ajouté la même source.

Un juge du comté de King, dans l'État de Washington, a finalisé le divorce. Jeff Bezos, 55 ans, conservera une participation de 12 % et restera l'homme le plus riche du monde.

MacKenzie Bezos entend donner la moitié de sa fortune à des oeuvres de charité

MacKenzie Bezos, une romancière, a annoncé qu'elle céderait toute sa participation dans le Washington Post et la société d'exploration spatiale Blue Origin à son mari, ainsi que le droit de vote associé à ses actions Amazon restantes. Elle a également promis de donner la moitié de sa fortune à des œuvres de charité, rejoignant les rangs des philanthropes les plus riches du monde, en qualité de signataire du Giving Pledge.

C'est par un tweet, publié le 9 janvier, que le milliardaire américain a fait savoir que lui et sa désormais ex-épouse mettaient fin à 25 ans de vie commune. Le lendemain de l'annonce du divorce, le National Enquirer, un tabloïd américain, a consacré un long article à la liaison de Jeff Bezos avec l'ancienne présentatrice Lauren Sanchez, qui est à la ville la femme du patron de l'une des plus grandes agences de talents d'Hollywood.

Lire aussi : Jeff Bezos, le divorce le plus cher de l'histoire

Jeff et MacKenzie Bezos se sont mariés en 1993 et ont quatre enfants. Jeff Bezos a fondé Amazon dans son garage à Seattle en 1994 et l'a transformé en un colosse qui domine le commerce en ligne.