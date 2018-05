Salwa Toko nouvelle présidente du Conseil national du numérique ?

Certains le pensaient mort et enterré depuis "l'affaire Rokhaya Diallo" de décembre dernier, qui avait poussé la toute nouvelle présidente, Marie Ekeland, à démissionner avec pertes et fracas. Mais après six mois d'agonie et d'hésitations quant à sa survie, le Conseil national du numérique s'apprête à renaître de ses cendres. D'après nos informations, c'est Salwa Toko, la fondatrice et présidente de l'association Becomtech, continuation du programme Wifilles, qui en prendrait la tête.





Militante contre la fracture numérique et pour l'égalité femmes/hommes

Âgée de 42 ans, Salwa Toko a des origines marocaines et béninoises, a grandi au Mali jusqu'au collège avant de finir sa scolarité en France. Elle s'est fait connaître pour son engagement en faveur de l'inclusion des femmes dans le milieu très masculin de la tech. En 2014, elle fonde Wifilles, un programme piloté par la Fondation Agir contre l'exclusion (FACE) de Seine-Saint-Denis, où Salwa Toko est alors salariée. Au rythme d'une promotion par an, la structure a permis à plus d'une centaine de collégiennes et de lycéennes de Seine-Saint-Denis de bénéficier d'une formation gratuite aux outils numériques.

L'objectif : agir dès le collège, donc avant qu'il ne soit trop tard, pour sensibiliser les filles au code, afin de lever les freins, y compris psychologiques, qui aboutissent à la sous-représentation bien documentée des femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les métiers techniques du numérique et à la tête des startups. Wifilles a été distinguée dès 2015 par le label La France s'engage, de l'ancien président de la République François Hollande, et soutenue par la fondation Orange et l'entreprise Dell.

En avril 2018, Salwa Toko s'émancipe de Wifilles, qui continue sa route sans elle, pour lancer Becomtech. Également sous statut associatif, cette EdTech vise à accélérer l'action de Wifilles et à l'étendre aussi à terme aux étudiantes post-bac. La structure propose des sessions de formations gratuites de cinq semaines aux outils numériques. La première est en cours actuellement à Lyon. Deux nouvelles sessions, baptisées "Jump in Tech Digital Summer", se tiendront cet été dans les Yvelines et en Seine-et-Marne, et s'adressent aux jeunes filles de 14 à 17 ans.

Financée par des acteurs privés (dont la fondation Total et la Maïf) ainsi que par des subventions publiques, Becomtech compte s'étendre à Lille, Nantes et Marseille d'ici à un an et proposer six à huit sessions par an. Becomtech va aussi ouvrir des ateliers de sensibilisation au recrutement des femmes dans les entreprises.

Un CNNum plus diversifié et entièrement renouvelé... à l'exception du grand retour de Gilles Babinet

Salwa Toko s'apprêterait donc reprendre le champ de mines qu'est devenu le CNNum, dont l'indépendance de façade vis-à-vis du gouvernement a été révélée au grand jour avec le scandale Rokhaya Diallo, mais qui a toujours su publier des avis très critiques, voire carrément incendiaires, vis-à-vis de la politique gouvernementale, comme par exemple sur la question du chiffrement et de la lutte antiterroriste.





La probable nouvelle présidente, qui devra remettre le CNNum sur les rails, incarne un profil parfaitement compatible avec le gouvernement et surtout avec Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État au Numérique. En charge du grand chantier de la numérisation de l'État et VRP de la French Tech, l'ancien startuppeur promeut une vision inclusive et sociale de l'innovation, et tient à valoriser la diversité dans l'entrepreneuriat. Il va d'ailleurs annoncer dans les prochains jours la nomination officielle de Kat Borlongan, française d'origine philippine, à la tête de la Mission French Tech.

D'après nos informations, le nouveau CNNum, en cours de validation, sera entièrement renouvelé... à l'exception de Gilles Babinet, qui en sera le vice-président. L'actuel "digital champion", représentant de la France auprès de la Commission européenne, a été le premier président du CNNum, créé par Nicolas Sarkozy en 2011. Le nouveau collège devrait se composer de membres de la société civile, d'entrepreneurs et de personnalités du monde scientifique et académique, respecter la parité et mettre l'accent sur la diversité. Aucun membre du CNNum de Marie Ekeland ne serait reconduit.