Pourquoi Washington durcit à nouveau ses relations avec Huawei

Washington a décidé, une nouvelle fois, de hausser le ton à l'égard de Huawei. Comme l'a révélé le Financial Times la semaine dernière, l'administration américaine a décidé de révoquer des licences d'exportation, qui permettaient, notamment, jusqu'alors à Intel et Qualcomm de vendre des semi-conducteurs au géant chinois des télécoms et des smartphones. De quoi affecter, selon le FT, citant des sources anonymes, la fourniture de puces électroniques pour les mobiles et ordinateurs portables du groupe de Shenzhen.

En marge de cette décision, le ministère américain du commerce s'est bien gardé de critiquer frontalement Huawei. Il affirme « évaluer en permanence la manière dont (ses) contrôles peuvent protéger au mieux la sécurité nationale et (ses) intérêts en matière de politique étrangère ». Et ce en tenant compte de l'« évolution des menaces » et du « paysage technologique ». Il arrive, sous ce prisme, que des révocations interviennent, renchérit-il, soucieux de présenter ces initiatives comme quelque chose de commun.

Les Etats-Unis inquiets du renouveau de Huawei

Mais ces explications officielles s'avèrent peu convaincantes. Cela fait des mois que la grogne à l'égard de Huawei va crescendo aux Etats-Unis. La « renaissance » récente du groupe dans les smartphones y est pour beaucoup. D'après le cabinet IDC, Huawei disposait, en 2023, d'une part de marché « inférieure à 5% » dans ce domaine, contre 2% en 2022. C'est certes moins qu'en 2019, où un terminal sur dix vendu dans le monde, portait sa griffe. Mais le groupe de Shenzhen est clairement de retour aux affaires après avoir vu, les trois années suivantes, ses ventes de terminaux s'écrouler. Accusant Huawei d'espionnage pour le compte de Pékin - ce que le groupe chinois a toujours démenti -, les Etats-Unis lui ont interdit, il y a cinq ans, de s'approvisionner en technologies américaines.

Face à ce coup de massue, Huawei, qui s'est diversifié, se présente aujourd'hui comme un partenaire tout-terrain de la numérisation des entreprises. Mais il n'a jamais enterré ses ambitions dans les smartphones. En témoigne la sortie fracassante, au mois d'août dernier, de son Mate 60 Pro, qui a surpris son monde avec un processeur 5G maison, le Kirin 9000, doté d'une finesse de gravure de 7 nanomètres.

La nouvelle a fait grincer des dents au pays de l'Oncle Sam. Jusqu'à présent, Huawei était jugé hors course dans le domaine des smartphones : les sanctions américaines ne permettaient au groupe chinois que de commercialiser des terminaux 4G. Surtout, certains se sont demandés comment il avait bien pu développer de telles puces, avec une telle finesse de gravure, sans contourner les interdictions...

Le retour de Huawei dans les smartphones s'accompagne, en plus, de très bons résultats économiques. Au premier trimestre, Huawei a fait état d'un quintuplement de ses bénéfices, à 19,6 milliards de yuans (2,5 milliards d'euros). Ses ventes ont également grimpé en flèche : elles ont progressé de près de 37%, sur un an, à plus de 178 milliards de yuans (23 milliards d'euros).

Pékin monte au créneau

La révocation des licences d'exportation apparaît, dans ce contexte, comme une volonté américaine de couper, encore une fois, l'herbe sous le pied de l'ogre chinois. Pékin ne compte pas se laisser faire. « Les États-Unis ont trop étendu le concept de sécurité intérieure, politisé les questions économiques et commerciales, abusé des mesures de contrôle à l'export et adopté à plusieurs reprises des sanctions et des mesures de répression déraisonnables contre des entreprises chinoises spécifiques », a réagi un porte-parole du ministère chinois du commerce dans un communiqué au vitriol. Celui-ci avertit que « la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises ». La guerre technologique entre les deux superpuissances est loin d'être terminée.