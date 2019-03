Il y a 10 ans, le 9 mars 2009, l'indice phare des actions américaines, le S&P 500 cotait 676.

10 ans plus tard, il cote 2743.

Un hausse de 306%.

L'ANNIVERSAIRE

Le cycle de hausse des indices boursiers américains a 10 ans.

Un cycle de hausse phénoménal.

Aucune autre classe d'actifs n'a aussi bien performé que les actions américaines en 10 ans.

La baisse spectaculaire des taux d'intérêt et l'injection massive de liquidités par les banques centrales ont alimenté cette hausse.

Et ont alimenté le rebond de l'économie US qui a alimenté le rebond des résultats des entreprises qui a alimenté la hausse des indices boursiers.

AND THE WINNERS ARE

Amazon, Apple, Microsoft, Google.

Les 4 plus fortes hausses de capitalisation.

Responsables d'une partie significative de la hausse des indices.

Ce cycle de hausse est le plus long de l'histoire de la Bourse américaine.

Devant le cycle d'octobre 1990 à mars 2000 qui avait cependant affiché une performance plus élevée à 417%.

UNE SEMAINE DÉCISIVE

Pour le Brexit.

On devrait, enfin, connaître le sort de la Grande-Bretagne.

Le Parlement britannique va enchaîner les votes cette semaine.

Demain il doit se prononcer sur le plan Brexit de Theresa May qu'il devrait, normalement, rejeté, puisque ce plan est exactement le même que le précédent qui avait été rejeté par le Parlement.

Les députés britanniques devront ensuite se prononcer sur une demande de délai supplémentaire et éventuellement sur une alternative.

Enfin.

VERRE À MOITIE PLEIN

ou à moitié vide.

Cela dépend en fait des analyses que vous lisez ce week-end dans la presse américaine.

Pour certains, le ralentissement des embauches à 20,000 contre 180,000 attendus était une confirmation du ralentissement de la croissance américaine.

Pour les autres, la baisse du taux de chômage à...

