Brexit day...encore

C'est un Brexit day.

Une fois de plus.

Cela devient lassant.

Un jour qu'on annonce décisif pour le Brexit.

On en a eu plusieurs déjà mais ils n'ont mené à rien.

On peut quand même espérer, une fois de plus, que celui ci sera différent des autres.

LE VOTE DU PARLEMENT

Les députés britanniques vont se prononcer aujourd'hui sur le plan Brexit de Theresa May.

Un plan qui a été légèrement modifié par rapport à sa version précédente rejetée massivement.

May a rencontré Juncker hier à Strasbourg pour lui arracher quelques concessions, marginales, de dernière minute.

THEN WHAT?

Si le deal est rejeté ce soir, la Grande-Bretagne va devoir demander un délai.

On parle du 24 mai.

Le lendemain du début des élections européennes.

Toute extension au delà de cette date posera des problèmes juridiques liés au fait que la Grande-Bretagne ne participe pas aux élections alors qu'elle est encore membre.

Délai donc.

Pour négocier un nouveau deal ? Peu probable que l'Union Européenne accepte.

Pour organiser un nouveau referendum? Le sujet ne fait pas l'unanimité.

C'est toujours le brouillard le plus total.

BOEING

L'accident dramatique du Boeing 737 Max 8 d'Ethiopian Airlines a provoqué une crise majeure chez Boeing.

C'est l'appareil le plus vendu de Boeing.

Et c'est le deuxième accident sur cet appareil en quelques mois.

Certains pays comme la Chine et l'Indonésie ont suspendu les vols de cet appareil en attendant les conclusions de l'enquête et la réponse de Boeing.

350 avions sont déjà en circulation.

1500 ont déjà été commandés.

Le cours de Boeing s'est effondré de 12% à l'ouverture, sa plus forte baisse depuis le 11 Septembre 2001, avant de clôturer en baisse de 5.33%.

LA MOMIE 5

ne sortira pas sur les écrans algériens.

Bouteflika, ou...

