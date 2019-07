C'est donc fait.

Les États-Unis ont battu leur propre record de croissance ininterrompue.

Record absolu.

Du jamais vu depuis 1854.

121 mois consécutifs de croissance positive.

Le précédent record datait de mars 91 à mars 2001.

Au-delà de ce record, que peut-on dire de ces dix ans?

QUE PEUT-ON DIRE DE CETTE CROISSANCE AMÉRICAINE ?

- Elle a été plus forte que celle des autres pays développés.

- Elle a été plus longue mais moins forte que les précédentes sorties de crise: 25% au total contre 43% de 91 à 2001 et 38% dans les années 80 sous l'ère Reagan. 2.3% en moyenne, pour mémoire elle était de 7.6% en moyenne dans le début des années 50.

- Elle a été la plus faible en moyenne que toutes les précédentes décennies depuis 1854.

QUELS ONT ÉTÉ SES EFFETS ?

- Une explosion des inégalités par le haut, les riches sont devenus beaucoup plus riches avec une hausse des revenus et une hausse des patrimoines.

- Un taux de chômage record à la baisse: 3.6% et des offres d'emplois plus nombreuses que le nombre de chômeurs.

- Une hausse des salaires. Enfin. Il a fallu du temps mais les salaires augmentent. Mais cette hausse reste modérée et ne produit pas d'inflation.

- Une énorme surprise en matière de taux. Quand l'économie rebondit, les taux, normalement remontent. Ils sont aujourd'hui en baisse avec une courbe des taux inversée c'est à dire une anticipation de baisse des taux (FT).

L'AUTRE CHAMPION DU MONDE

Pour briller dans un dîner en ville : l'Australie détient le record absolu de la croissance: 27 années consécutives sans récession.

CHAMPIONS DE L'ÉPARGNE

Il y a des champions de la croissance.

Et il y a des champions de l'épargne.

On ne...

