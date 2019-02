Et de 100 !

100.

100 mois consécutifs de créations d'emplois aux États-Unis.

Mois après mois, depuis la sortie de crise des subprimes, l'économie américaine génère des emplois.

Massivement.

DES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS

Avec le shutdown, on attendait des chiffres d'emploi pour le mois de janvier nettement en retrait.

Il n'en a rien été.

304,000 emplois créés en janvier.

Pour l'année 2018, on est à un total de 2,674 millions créations d'emplois.

Et tout cela s'accompagne d'une progression des salaires.

3.2% en janvier par rapport à janvier de l'année précédente.

LE CONTRASTE

Ces chiffres ont été publiés quelques jours après la décision de la Banque centrale américaine.

Rappelons que la FED a décidé de mettre entre parenthèses de nouvelles hausses des taux du fait du risque de ralentissement de l'économie.

Un ralentissement qui ne se lit pas pour l'instant dans les chiffres de l'emploi.

IL FAUT QUAND MÊME SE POSER LA QUESTION, NON?

On peut critiquer le modèle américain.

On peut s'acharner à répéter qu'il est injuste, ce qui est vrai, et qu'il ne génère que des petits jobs mal payés, ce qui est vrai et faux à la fois, mais on doit se poser la question tout de même.

Comment une économie parvient-elle à produire autant d'emplois?

Alors qu'une économie comme la nôtre, avec notre modèle magnifique, dont nous sommes si fiers, n'arrive à produire que des chiffres misérables de créations d'emplois.

On a sorti les cotillons il y a quelques jours parce que, 10 ans après la crise, on a réussi à créer quelques dizaines de milliers d'emplois...

Je pose juste la question....

IL PARAIT QU'ON VA AVOIR UN REFERENDUM

C'était le scoop du JDD hier.

Macron prépare un referendum.

Qui pourrait se passer en même temps que les élections européennes.

Un referendum à choix...

