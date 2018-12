9ème hausse des taux aux Etats Unis.

4ème hausse des taux sur 2018.

La Banque Centrale Américaine n'a pas hésité.

Malgré la baisse des marchés, malgré le contexte géopolitique, malgré la pression de Donald Trump, malgré une inflation sous contrôle, elle a une fois de plus remonté les taux d'intérêt.

2.25%-2.5%

La FED a monté ses taux de 0.25% à 2.25%-2.5%.

La décision a été prise à l'unanimité.

Et les marchés, déjà fragilisés, ont accusé le coup avec une nouvelle vague de baisse.

La Fed n'a donc pas cherché à sauver la fin d'année sur les indices boursiers?

ET MAINTENANT ?

Chaque mot du patron de la FED a été pesé et décortiqué pour tenter de déterminer l'évolution future des taux d'intérêt.

Et il semble que Jay Powell ait repris à son compte cette phrase de l'ancien président de la FED, Alan Greenspan: "Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé", tant ses propos sont difficiles à analyser.

Il a à la fois indiqué que l'économie ralentissait un peu mais qu'elle était tout de même très solide avec un chômage au plus bas.

D'AUTRES HAUSSES DE TAUX

à prévoir?

Oui. C'est possible.

"Graduellement".

La FED ne veut pas s'engager.

Elle va préférer piloter à vue en fonction de l'évolution de l'économie américaine, des marchés et du contexte géopolitique et notamment de la guerre commerciale.

On n'est pas plus avancé.

Prévision de croissance pour 2019 ramenée de 2.5% à 2.3%, de taux de chômage à 3.5% et d'inflation à 2% pour les 3 années à venir.

