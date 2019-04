Avril s'achève.

Avec une amplification de la hausse des indices boursiers.

La performance des bourses en 2019, sur 4 mois, est spectaculaire.

Quel contraste avec la fin d'année 2018.

Et maintenant ?

QUEL RETOURNEMENT !

Le mois de décembre 2018 avait été le pire mois de décembre pour la Bourse américaine depuis...1931.

Les indices boursiers ont touché le fond le 24 décembre.

Plombés par les remontées de taux d'intérêt par la FED, 9 de suite, et 3 prévues en 2019.

Et plombés par les perspectives de récession aux États-Unis et les perspectives de baisses des résultats des entreprises.

4 MOIS APRÈS

Les indices boursiers ont compensé leurs pertes.

Le S&P a progressé de 25% depuis le 24 décembre.

Le tournant a été le discours de Jay Powell le 4 janvier dans lequel il annonçait clairement que la hausse des taux était terminée.

Rajoutez à cela l'économie américaine qui fait mieux que résister et des résultats d'entreprises qui étaient supérieurs aux attentes.

ET MAINTENANT?

Les investisseurs sont redevenus optimistes.

Très optimistes.

La volatilité, l'indice de peur des marchés, est basse, très basse.

Le consensus est positif.

La hausse des indices boursiers va-t-elle se poursuivre, voire s'accélérer?

ET NOUS ?

Nous avions anticipé un rebond de 15%.

Les indices ont fait un peu mieux.

Nous sommes prudents et considérons qu'il vaut mieux prendre une partie de ses profits pour ceux qui sont investis.

Certes le marché peut encore progresser de 10% mais nous optons pour la prudence.

OÙ INVESTISSENT LES RICHES ?

Selon l'Association Française du Family Office, les familles les plus fortunées investissent à 21% dans le private equity, à 17% dans l'immobilier, à 16% dans la Bourse et à 13% dans l'assurance-vie.

L'EFFONDREMENT DU JOUR

L'économie iranienne s'effondre....

