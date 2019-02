Il va falloir choisir

Il y a aujourd'hui deux camps diamétralement opposés sur les bourses mondiales.

C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de consensus en ce début d'année malgré un démarrage en fanfare en janvier.

LES BEARS

Il y a ceux qui pensent que le ralentissement économique mondial, et en particulier en Europe, en Chine et, à venir, aux États-Unis, est une mauvaise nouvelle parce que cela va avoir un impact sur les résultats des entreprises.

Les baissiers. Les bears.

LES BULLS

Et il y a ceux qui pensent que toutes les mauvaises nouvelles macroéconomiques, tant qu'elles ne sont pas catastrophiques, ce qui pour l'instant est le cas, sont des bonnes nouvelles pour les marchés.

Parce que qui dit ralentissement économique, dit baisse des taux et injection de liquidités.

Et qui dit baisse des taux et injection de liquidités dit hausse des bourses mondiales.

Les haussiers. Les bulls.

CHOISISSEZ VOTRE CAMP

Il faut choisir son camp et ce n'est pas simple.

Nous avons choisi le nôtre.

Nous pensons que la baisse des taux et la liquidité sur le marché permettent de limiter la casse.

Mais si l'économie ralentit vraiment, le facteur de liquidité ne sera pas suffisant pour empêcher la baisse.

LE BREXIT : CA N'AVANCE PAS

Situation très étrange toujours sur le Brexit.

Theresa May a confirmé que la Grande-Bretagne n'a pas besoin de repousser la deadline du 29 mars.

Et qu'elle trouvera un accord d'ici là.

Mais elle n'a obtenu aucune concession de la part de l'Union Européenne.

Aucune.

Sur le problème de la frontière entre les deux Irlande.

On nage en plein délire.

Suspense jusqu'au bout.

LA TOURNÉE DE MACRON

Il continue la tournée de son one man show.

Hier il a fait son spectacle devant 1000 jeunes de...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct