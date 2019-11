Je vous parle d'un temps ...

...Que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître.

Le temps des stars de la gestion « global macro ».

Louis Bacon, le patron du hedge fund Moore Capital, a décidé d'arrêter de gérer l'argent d'investisseurs extérieurs. Lui aussi.

LES LEGENDES DE LA FINANCE

Louis Bacon est un gérant de fonds « global macro », ces hedge funds, fonds spéculatifs qui misent sur des tendances fortes sur les changes, les taux, les indices boursiers ou encore les matières premières en fonction d'une analyse macro-économique approfondie.

Comme George Soros, plus connu, on encore Bruce Kovner, Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller, des légendes de la gestion.

LA FIN D'UNE EPOQUE

Ces gérants ont mené la danse sur les marchés et accumulé des fortunes, pour leurs investisseurs et pour eux-mêmes, des années 80, l'âge d'or, au milieu des années 2000.

Ils ont fait trembler des gouvernements, des banques centrales et provoqué des dévaluations.

Les performances de ces gérants ont chuté depuis quelques années.

Du fait de l'effondrement de la volatilité et du fait de la domination des marchés par les banques centrales.

Du fait aussi de l'explosion de la gestion quantitative.

De 1990 à 2010, les fonds global macro ont rapporté en moyenne 14.4% par an.

Cette année, ils sont à 5.6%.

Impossible de lutter contre les 25% de hausse d'indices boursiers qui ne connaissent qu'une direction.

Les fonds global macro ne représentent plus « que » 245 milliards de $, après une décollecte de 23 milliards de $ cette année.

La fin d'une époque.

ILLUSTRATION

de la baisse de volatilité qui a impacté les fonds « global macro »:

Le marché des changes.

Malgré tous les évènements économiques, financiers, géopolitiques, malgré Trump, un indice d'incertitude économique au plus haut depuis sa création par le think...

