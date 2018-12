La mode du referendum

Alors que la nouvelle fièvre jaune s'appelle le RIC, le Referendum d'Initiative Citoyenne, en Grande Bretagne l'idée d'un deuxième referendum fait son chemin.

RUMEURS ET TREMBLEMENTS

On ne parle plus que de ça en Grande-Bretagne. UN deuxième referendum pour sortir de l'impasse.

Theresa May va intervenir aujourd'hui pour réfuter les rumeurs qui circulent sur sa volonté d'organiser un 2ème referendum qu'elle considérerait comme une trahison de la volonté populaire...

Certes, mais on se rapproche de la deadline du 29 mars et aucun accord n'a été trouvé.

L'Europe n'a fait aucune concession.

May doit trouver une solution miracle...

RAPPELONS

que si le 29 mars, aucun accord n'a été trouvé, la Grande-Bretagne part pour un no deal-Brexit qui provoquerait selon le gouvernement anglais un effondrement de la croissance, des prix de l'immobilier et de la livre sterling.

Le fog n'a jamais été aussi épais.

LA NOUVELLE FIÈVRE JAUNE

Le RIC.

Les gilets jaunes prennent la Suisse pour referendum, mais en Suisse ils n'auraient jamais pu manifester et ils se seraient tous retrouvés en prison...

Le problème ce n'est pas tant l'idée du RIC, mais le fait que les questions qui seraient posées pendant ce referendum ne sont pas très précises pour l'instant...

Espérons qu'il n'y aura pas d'acte VI en janvier pour le RIC.

En attendant, cette "révolution" qui n'a lieu que les samedis de 8h à 20h, va faire un break pour les vacances de Noël : on a beau être révolutionnaire, on est Français tout de même.

ÉDOUARD PHILIPPE DANS LES ÉCHOS

Il détaille toutes les mesures promises par Macron.

Les 100€ d'augmentation du SMIC vont passer par la prime d'activité. Et selon les Échos, même si le nombre des bénéficiaires de la prime d'activité (40% aujourd'hui) va augmenter, seulement 55% des...

