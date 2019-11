Le CAC 40 : 2007-2019

Le CAC a affiché hier son nouveau record annuel.

Un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2007.

Avant la crise.

L'OPTIMISME BOURSIER

1.08% de hausse hier.

23.12% depuis le début de l'année.

Le CAC 40 continue sur sa lancée.

Dans le sillage de la bourse américaine qui affiche des performances proches.

POURQUOI CETTE HAUSSE ?

Une multitude de raisons expliquent cet engouement pour les indices boursiers :

- Les déclarations rassurantes tant du côté américain, c'est habituel, que du côté chinois, c'est moins habituel, sur un accord commercial. Tant pis si cet accord sera vide de sens et ne sera qu'un accord de façade.

- L'absence d'alternative de placement financier (TINA: There Is No Alternative) du fait des taux d'intérêt bas ou négatifs.

Tant pis si les taux d'intérêt négatifs sont le symptôme d'un mal économique profond.

- La résistance spectaculaire de l'économie Américaine grâce aux consommateurs américains comme nous l'expliquions hier. Tant pis si la croissance mondiale ralentit inexorablement.

- Les résultats des entreprises qui sont moins mauvais que prévus. Et tant pis s'ils continuent quand même à baisser.

LE VERRE À MOITIÉ PLEIN

On l'a compris.

Les investisseurs sont en mode "risk on".

Ils ne veulent voir que les bonnes nouvelles.

Et le verre à moitié plein.

Et ils sont massivement drivés par la recherche de rendements positifs dans un univers de taux négatifs.

NOTRE CHAMPION

200 milliards d'€.

LVMH a dépassé les 200 milliards d'€ de valorisation.

Une hausse de 50% sur l'année.

On est certes loin de la course américaine aux 1 000 milliards de $ de capitalisation, mais la performance de LVMH reste bluffante.

Quel parcours.

Quelle success story.

Une valeur qu'on retrouve, bien entendu, dans notre portefeuille bon père de famille.

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct