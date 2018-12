Le meilleur du zapping « marchés financiers» de Marc Fiorentino

Pendant la période des fêtes, nous vous proposons un retour sur les principaux événements politiques, économiques, boursiers et patrimoniaux qui ont marqué l'année 2018, à travers les commentaires de Marc Fiorentino dans son morning zapping. Aujourd'hui, retour sur l'année des marchés financiers

LE 05/01 : DÉMARRAGE EN FANFARE DES INDICES BOURSIERS

Le Dow Jones a dépassé hier les 25.000 points, tous les indices américains ont inscrit de nouveaux records et les bourses européennes se sont envolées avec une hausse de 1.68% pour l'Eurostoxx 50 et de 1.55% pour le CAC qui veut s'attaquer à nouveau aux 5500 points. Rarement une année n'a démarré dans une telle ambiance d'optimisme, pour ne pas dire d'euphorie. Boostés par des nouvelles économiques qui se suivent et se ressemblent, pointant toutes vers une accélération économique, tous les marchés montent. Les indices bien sûr, mais on assiste depuis le début de l'année également à une envolée de l'or autour des 1320 dollars et du pétrole autour des 62 dollars sur le WTI et 68 dollars sur le brent. Autre grand gagnant de ce début d'année: l'euro qui frôle maintenant les 1.21 dollar.

LE 06/02 : DEPUIS LE TEMPS QU'ON L'ANNONÇAIT...

C'est finalement arrivé. Les marchés américains sont largement survalorisés depuis plusieurs mois et une correction aurait déjà dû se produire depuis longtemps. Mais rien n'est arrivé. Et les records se sont enchaînés. Il a fallu que les taux d'intérêt à long terme remontent et que les investisseurs s'inquiètent des risques d'inflation, du fait, notamment, de la hausse des salaires pour que la Bourse réagisse. La volatilité, l'indice de peur, des marchés a flambé. Plus d'info dans le morning zapping du 06/02

LE 26/03 : LES PERFORMANCES DES MARCHÉS DEPUIS LE DÉBUT D'ANNÉE 26/03

Nikkei -9.5%, Paris -4%,...

