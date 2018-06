Les Européens parviennent à un accord

Surprise. Bonne surprise. On n'attendait rien de ce sommet européen. Juste l'exposition au grand jour des dissensions majeures des leaders européens sur les questions d'immigration et sur le renforcement de l'Europe. Mais dans la nuit, les dirigeants européens sont parvenus à un accord sur l'immigration.

L'ITALIE OBTIENT GAIN DE CAUSE

L' Union Européenne s'est enfin attaquée sérieusement à la question de l'immigration. Et elle a entendu les revendications de l'Italie. Un accord a été arraché, un accord des 28 membres de l'UE. L'Europe va renforcer ses frontières extérieures, elle va explorer l'instauration de centres d'accueil hors Europe, elle va créer des centres où seront étudiées les demandes d'asile. Et Giuseppe Conte s'est satisfait du fait qu'un migrant qui "arrive en Italie, arrive en Europe". Une fois de plus, l'Europe s'est sauvée d'un mauvais pas. Pourvu que ça dure.

UN PREMIER BILAN DU SEMESTRE

Le premier semestre s'achève et il a été agité. Quel contraste entre l'année 2017, une année marquée par des records de baisse de la volatilité, des indices boursiers en progression constante et une convergence de performance des principales zones géographiques, et ce début d'année où tout a volé en éclats. On a assisté à un retour de la volatilité.

On a assisté surtout à des écarts de performances spectaculaires entre les différentes classes d'actifs, entre les différents styles d'intervention sur les marchés et même entre les gérants dans la même catégorie d'actif. Tout ça sur fond de remontée de la volatilité, mais de remontée relativement contrôlée, et de retournement spectaculaire sur certains marchés.

QUELLES SONT LES VARIATIONS LES PLUS MARQUANTES ?

Ce premier semestre, on a assisté à la chute des marchés émergents coincés par la hausse du dollar, la hausse des taux et la guerre commerciale. Un tournant majeur.

Autre

