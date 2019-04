Mauvaise nouvelle pour les gilets jaunes

Rappelons que c'est la hausse du prix des carburants qui a mis le feu aux poudres.

Et le pétrole monte.

Le Brut a dépassé les 64$ et le Brent a dépassé le 70$.

Nous sommes sur les plus hauts niveaux depuis 5 mois.

Juste avant la crise des gilets jaunes.

L'ESSENCE VA ENCORE MONTER

Et c'est mauvais pour le pouvoir d'achat.

Et très mauvais pour les gilets jaunes.

Le pétrole monte malgré le ralentissement de la croissance mondiale.

Le pétrole monte du fait des affrontements en Libye et de la volonté de l'Arabie Saoudite de maintenir les quotas de production.

LA LIBYE

La production de pétrole en Libye était revenue au-dessus des 1 million de barils par jour alors qu'elle avait chuté à 400,000 barils après la chute de Kadhafi.

L'attaque de Tripoli par l'armée du maréchal Haftar inquiète les experts du fait de la présence du terminal d'exportation de Zawiya à l'Ouest de Tripoli.

On s'attend à tout moment à ce que Trump tweete une menace à l'encontre de l'OPEP pour l'obliger à relâcher les quotas de production.

ALERTE CROISSANCE

Et de 2.

Pour la deuxième fois en seulement 3 mois le FMI révise à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019.

De 3.5% à 3.3%.

Et 3.7% encore attendus en octobre 2018.

En cause, les États-Unis mais surtout l'Europe.

Et la guerre commerciale.

La croissance du commerce mondiale est revue à la baisse, 3.4% en volume seulement contre 4% précédemment.

La croissance mondiale sera au plus bas depuis 2009.

GOOD OR BAD

La lecture des révisions à la baisse des prévisions de croissance par les marchés a toujours été positive : si la croissance est plus basse que prévu, les taux vont baisser et si les taux baissent c'est...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct