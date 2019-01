Trump s'est adressé aux Américains hier soir.

Lors d'une allocution très solennelle en direct depuis le Bureau Ovale.

"Quelle quantité de sang américain devra encore couler avant que le Congrès ne fasse son travail ?"...

Il n'a pas proposé d'alternative.

Il réclame ses 5.7 milliards $ pour construire The Wall avec le Mexique.

Le shutdown va continuer.

THE WALL AND THE SHUTDOWN

L'administration américaine fonctionne au ralenti depuis 18 jours.

Et les démocrates ne veulent pas céder à ce qu'ils considèrent comme un chantage de Trump.

Et Trump ne veut pas lâcher non plus.

800,000 fonctionnaires sont chez eux.

Le dernier record de shutdown, 21 jours, date de la présidence Clinton fin 95.

LE BROUILLARD

Conséquence directe du shutdown, les principales statistiques économiques produites par l'administration américaine ne seront pas publiées.

Les investisseurs vont donc être dans le brouillard et devront piloter à vue.

Cela ne changera pas vraiment, compte tenu du climat d'incertitude actuel...

LA REMONTADA?

Il fallait s'y attendre.

Le consensus sur les indices boursiers était tellement baissier qu'un rebond était évident.

Il s'accélère sur des rumeurs de négociations positives entre la Chine et les États-Unis.

Pour l'instant nous sommes dans un rebond dans un marché baissier, pas encore dans un renversement de tendance.

LE TITRE QU'IL NE FALLAIT PAS METTRE

La Une des Échos ne va pas faire plaisir aux gilets jaunes :"Les dividendes du CAC 40 retrouvent un niveau-record".

On parle de 57 milliards € pour 2018...

Avec une hausse des dividendes et des rachats d'actions.

Si Mélenchon tombe dessus, on est morts et la vitrine de notre agence MonFinancier de Paris avenue Marceau va encore être attaquée...

CHOISISSEZ VOTRE CAGNOTTE

Leetchi a tout de même fini par fermer la cagnotte pour le boxeur de policiers....

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct