Assurance Auto : quel type de voiture coûte le moins cher à assurer ?

Comparaison du coût de l'assurance selon les types de carburant

Pour comprendre quel type de voiture coûte le moins cher à assurer, nous avons étudié les données de LeLynx.fr sur les primes d'assurance auto en 2022 et 2023. Sur un échantillon de 795 064 primes d'assurances auto en 2022 et 451 175 primes en 2023, nous avons identifié des tendances claires en ce qui concerne le coût de l'assurance en fonction du carburant utilisé. Que remarquons-nous ?

De façon générale, les voitures électriques semblent clairement avoir des primes d'assurance moins élevées que les voitures à essence ou diesel. En 2022 par exemple, la prime moyenne pour une voiture électrique était de 579 euros par an, tandis qu'elle s'élevait à 660 euros pour une voiture à essence et à 686 euros pour une voiture diesel. En 2023, ces chiffres ont connu une légère augmentation, mais la tendance générale reste la même. En clair, les voitures électriques sont les moins onéreuses en termes d'assurance.

Quel type de voiture coûte le moins cher selon le niveau de couverture ?

Pour répondre à cette question, le comparateur d'assurance LeLynx.fr a récolté des résultats sur un échantillon de 795 064 primes d'assurance automobile générées par les utilisateurs de LeLynx.fr au cours de l'ensemble de l'année 2022, ainsi que sur 451 175 primes d'assurance automobile générées au cours de l'année 2023.

D'après ces données, voici le coût moyen des primes d'assurance pour différents types de carburant et niveaux de couverture :

Pour les voitures Diesel :

Assurance auto au tiers : 553 € (16% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Assurance auto intermédiaire : 615 € (6% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Tous risques : 757 € (15% plus cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Pour les voitures Électriques :

Tiers : 438 € (33% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Intermédiaire : 576 € (12% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Tous risques : 622 € (5% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Pour les voitures Essence :

Tiers : 528 € (19,6% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Intermédiaire : 605 € (8% moins cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Tous risques : 758 € (15% plus cher que la prime moyenne d'assurance auto)

Pour rappel, le coût de l'assurance auto dépend, entre autres, du niveau de couverture choisi. Ainsi, les conducteurs qui optent pour une couverture tous risques paieront généralement des primes plus élevées que ceux qui choisissent une couverture au tiers.

Il semble que, en général, les primes d'assurance pour les voitures électriques ont tendance à être moins élevées que celles des voitures Diesel et Essence, en particulier pour une couverture tiers. Cependant, les primes pour une couverture tous risques sont plus élevées pour les voitures électriques que pour les autres types de carburant.

Les écarts entre les véhicules à essence, diesel et électriques par rapport à la prime moyenne

Pour mettre en lumière les économies potentielles, nous avons également examiné les écarts par rapport à la prime moyenne. Et le constat est le suivant.

En 2022, les conducteurs de voitures électriques ont, en moyenne, économisé 81 euros par an par rapport à la prime moyenne. En outre, les conducteurs de voitures à essence ont payé 81 euros de plus que la moyenne. Quant aux conducteurs de voitures diesel, ils ont dû débourser 107 euros de plus que la moyenne.

En 2023, les économies pour les conducteurs de voitures électriques ont légèrement augmenté pour atteindre 85 euros par an par rapport à la prime moyenne. Les conducteurs de voitures à essence ont payé 84 euros de plus que la moyenne, tandis que les conducteurs de voitures diesel ont payé 104 euros de plus que la moyenne.

Une fois de plus, les voitures électriques se révèlent être bien moins coûteuses que les voitures à essence et les modèles diesel.

Conclusion

En somme, les données de LeLynx.fr montrent que les voitures électriques ont tendance à coûter moins cher à assurer que les voitures à essence ou diesel. Cette tendance se maintient

sur les années 2022 et 2023, et ce, quel que soit le niveau de couverture choisi. Par ailleurs, les conducteurs de voitures électriques peuvent réaliser des économies substantielles sur leur prime d'assurance, ce qui peut contribuer à rendre ces véhicules plus attractifs sur le plan financier.

Cependant, vous devez noter que le coût de l'assurance auto est influencé par de nombreux facteurs dont le modèle spécifique de la voiture, l'emplacement géographique, l'historique de conduite du conducteur, etc. Par conséquent, vous devriez comparer les offres d'assurance auprès de différentes compagnies afin de trouver la meilleure offre adaptée à votre situation individuelle.

Pour en savoir plus sur l'assurance auto et comparer les tarifs, vous pouvez consulter le site Lelynx.fr. N'oubliez pas de faire régulièrement des comparaisons d'assurance pour garantir que vous obtenez la meilleure couverture au meilleur prix.