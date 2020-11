Avis sur la méthode FAHM3 : l’opportunité de terminer ses études plus tôt

Mettre à profit les capacités d'apprentissage hors-norme des enfants

Les enfants en jeune âge sont comme des pages blanches, et ils ont des capacités d'apprentissage démultipliées. Ainsi, leur inculquer dès leur plus jeune âge des notions qui leur seront utiles plus tard, à travers une éducation bienveillante, relève de leur droit.

Ainsi, FAHM3 propose un apprentissage adapté à l'enfance : il s'agit de prendre du plaisir avant tout. L'objectif est de stimuler et de motiver l'enfant pour qu'il apprenne tout en s'amusant et qu'il ne voit pas les études comme une corvée, mais comme un plaisir. Il s'agit de leur transmettre le goût des études et le sens de la curiosité.

Eviter au maximum les redondances tout en proposant un apprentissage complet

Quand on analyse les programmes scolaires, il est aisé de remarquer que certains chapitres reviennent deux voire trois fois à différents stades, et différents niveaux d'approfondissement, notamment dans les matières littéraires comme l'histoire-géographie.

FAHM3 proposer un apprentissage optimisé : tenter au maximum de gommer ces redondances tout en ne laissant bien sûr aucune notion de côté, afin de pouvoir gagner quelques années.

Les motivations de FAHM3

Proposer des solutions pour un problème de société récurrent, le problème des retraites : terminer ses études plus tôt permettrait d'entrer dans la vie active plus tôt, et ainsi de commencer à cotiser quelques années plus tôt.

Permettre aux professeurs d'avoir des classes moins remplies : Réduire le nombre de niveaux permettrait d'avoir des classes moins remplies, autorisant ainsi les enseignant à porter plus d'attention à chaque élève pour ne laisser personne sur le côté.

Motiver les jeunes : A l'instar des nombreux enfants qui décrochent plus ou moins tôt dans le système scolaire, raccourcir la durée des études pourrait permettre d'accroître la motivation de nos jeunes à persévérer et poursuivre leurs études. De plus, voir des notions plus intéressantes plus tôt est aussi un facteur de motivation.

Apprendre plus : Avoir son bac à 14 ou 15 ans ouvre également des portes pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans leurs études, en élargissement leurs compétences à plusieurs domaines par exemple au lieu de mener des études sur une seule filière.

L'histoire de FAHM3 : le parcours du jeune Hugo, qui a obtenu son bac mention très bien à 12 ans

Derrière FAHM3 se cache l'histoire du jeune Hugo Sbaï, qui a obtenu son baccalauréat en 2012 à l'âge de 12 ans, avec mention très bien grâce à cette méthode improvisée par sa famille pour répondre à son envie d'aller plus vite.

En effet FAHM3, c'est une histoire de famille. FAHM3 signifie : Florence, Adam, Hugo, Mathieu, Myriam, Marion.

Florence Sbai et Meryem Sbai, docteurs en biologie, sont les tantes d'Hugo et ce sont elles qui ont pris en main son apprentissage pour lui permettre d'être en avance. Adam Sbai, l'oncle d'Hugo, docteur vétérinaire et consultant en informatique médicale, et Mathieu Sbai, son père, ingénieur et consultant en informatique, ont également participé à l'élaboration de cette méthode en posant ses fondements. Marion Sbai, la sœur d'Hugo, l'a toujours accompagné dans son parcours puisqu'ils ont passé le bac la même année et ont poursuivi leurs études supérieures ensembles.

Aujourd'hui, alors que plusieurs années sont passées et qu'il est jeune docteur en informatique à 20 ans seulement, il a décidé, avec sa famille, qu'il ne devait pas être le seul à bénéficier de cette chance.

Où en est-on aujourd'hui ?

La méthode FAHM3 est exploitée par la marque Aleph(https://aleph.education), détenue par la société ISOSET(https://www.isoset.fr).

La méthode est aujourd'hui en cours de consolidation à travers l'accompagnement de 5 jeunes de différents âges et différents milieux, deux filles et trois garçons. Deux d'entre eux, une fille et un garçon qui souhaitent préserver leur anonymat, viennent d'obtenir leur bac aux âges de 14 et 12 ans ! Félicitations à eux !

La prochaine étape est de formaliser et d'écrire tout cela pour sortir le programme de chaque matière, adapté aux différents âges. C'est un gros travail qui a été entamé par la famille Sbaï avec la participation active de toute le monde, notamment Adam, Florence et Myriam, en parallèle de leur vie professionnelle et familiale.

Projet à long terme : l'accès au savoir pour tous. Dans un monde en pleine mutation, FAHM3 a pour ambition de permettre l'accès au savoir pour tous, même dans les pays moins favorisés où les enfants n'ont pas systématiquement accès à l'éducation, en se développant à grande échelle avec les moyens technologiques disponibles de nos jours, et en permettant ainsi l'apprentissage à distance sur des supports dématérialisés.