BOLD by Veuve Clicquot lance la première base de données pour les entrepreneures du monde entier

C'est une base de données par et pour chaque entrepreneure qui n'a pas de limites : où qu'elles se trouvent dans le monde, les femmes peuvent s'enregistrer gratuitement. Lancée par le programme BOLD by Veuve Clicquot, elle vise à leur donner une meilleure visibilité et à les valoriser pour briser les plafonds de verre qui demeurent encore. Car avoir confiance en soi, accéder aux financements, développer son réseau n'est pas encore donné à toutes !

Une base de données ouverte au monde entier

Grâce à cette base de données (appelée BOLD Open Data Base), chaque femme inscrite gagne en visibilité, et c'est le monde entier qui peut découvrir son profil : d'autres entrepreneures comme elles (de la créatrice de start-up à la cheffe de PME ou de TPE, jusqu'à la DG du CAC40), mais aussi des entrepreneurs, des investisseurs, des institutionnels, des chercheurs...

Tout l'écosystème entrepreneurial, économique et social peut ainsi les repérer, les contacter, pour nouer des partenariats, des collaborations, faire appel à leurs services ou acheter leurs produits...

Toutes les femmes visibles au même niveau

Une telle visibilité peut ouvrir des portes et changer des vies, car « Si la data est le pouvoir, le super-pouvoir viendra du partage de la data », déclarent les initiatrices de cette base de données unique, Carole Bildé, Directrice du Programme BOLD de Veuve Clicquot, Marion Darrieutort, entrepreneure et fondatrice de The Arcane, et Aurélie Jean docteure en science & entrepreneure.

Mais attention, la Bold Open Data Base n'est pas un cercle communautaire, pas plus qu'une messagerie instantanée ou un réseau social. Et surtout, toutes les femmes entrepreneures sont sur pied d'égalité, et visibles au même niveau.

Côté réglementation, la Bold Open Data Base est régie sous des conditions strictes d'usages et de collaboration s'inscrivant dans la gouvernance de la base de données. Il est aussi précisé qu'elle respecte toutes les règles RGPD des pays en vigueur.

Voilà déjà 50 ans que le programme BOLD by Veuve Clicquot fait partie des acteurs innovants dans le monde au service de la visibilité des femmes entrepreneures, de leur influence, et de leur empowerment, à l'image de l'héritage de madame Clicquot. Vous avez créé votre entreprise ? Quel que soit votre lieu de résidence sur la planète, vous pouvez vous enregistrer dès maintenant.