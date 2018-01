CES 2018 « Le CES sera l'occasion de lancer la commercialisation du R3D3 à grande échelle »

« Nous avons des attentes bien différentes de celles que nous avions en 2015, lors de notre première participation », relève Lucile Noury, la co-fondatrice de Green Creative, une entreprise lancée en 2010 à Sucy-en-Brie, en région parisienne, et spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour le traitement et la valorisation des déchets. La société est à l'origine de R3D3, un robot de tri connecté, pour les canettes de boissons gazeuses, les bouteilles en plastique et les gobelets, présenté au CES 2015, et, plus récemment, de FLEXIDRY, un « déconditionneur » de biodéchets qui sépare les contenus de leur contenant et permet de valoriser les déchets sous forme de biogaz et de fertilisant ainsi que...

Lire la suite