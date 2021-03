Brady : le spécialiste de l'identification industrielle présent en bourse

Brady : le leader mondial de la signalétique industrielle

Peut-être ne connaissez-vous pas Brady, et pour cause, ce n'est pas une entreprise comme Apple, Samsung, ou même Facebook dont on entend parler tous les jours... Pourtant, vous avez certainement déjà eu affaire avec Brady. La raison est simple : il s'agit de leader mondial de son secteur. Cette entreprise est spécialisée dans la signalétique industrielle, c'est-à-dire que vous croisez ses produits tous les jours. Par exemple, saviez-vous que l'entreprise équipe 70% des vols commerciaux de la planète ? Mieux encore, 80% des entreprises du classement Fortune 500 font appel à Brady.

D'ailleurs, nul besoin d'être une très grosse entreprise pour travailler avec Brady. En effet, grâce à sa filiale Seton, il est possible de se fournir en matériel de protection pour les chantiers d'entreprises. Par exemple, si vous avez besoin de panneaux danger pour un chantier, Brady vous en propose la vente via Seton. Maintenant que vous connaissez un peu mieux Brady et son activité, voyons ensemble en quoi c'est une entreprise stable en bourse depuis de nombreuses années.

Brady, une entreprise fiable et en bourse depuis plus de 30 ans

Allons droit au but : Brady est côté en bourse depuis plus de 30 ans et la hausse a été continue tout au long de l'activité. Bien entendu, il y a eu des hauts et des bas, comme pour toute entreprise côté en bourse, mais l'entreprise a toujours su rebondir. Pour vous expliquer de la meilleure des façons, illustrons la côte de Brady en 1985, en 2000 et en 2020. 1985 marque le début de la cotation du groupe en bourse et l'action était à environ 3$. 15 ans plus tard, en 2000, nous étions déjà à 12$... Enfin, en 2020 nous avons eu une explosion à 57. Bref, un investisseur qui a acheté des actions au milieu des années 80 aura vu sa côte multiplié par presque 20.

Cette fiabilité sur le long terme de Brady est sans doute liée à son secteur d'activité qui ne connaît pas spécialement la crise. Les clients de Brady étant fortement diversifiés, dans des secteurs porteurs sur le long terme (l'industrie ou l'aviation existeront toujours), cela permet donc une stabilité que beaucoup d'entreprises pourraient envier. Enfin, c'est également grâce à son expertise accumulée avec ces 30 ans d'existence en bourse... et c'est sans compter qu'il s'agit d'une entreprise plus que centenaire (Will Brady ayant fondé la société en 1914), que Brady a toujours performé.